اعتقالات الضفة الغربية تتصدر العناوين الرئيسية بوسائل الإعلام الإسرائيلية

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رام الله - دنيا الوطن

رَفضْ المحكمة المركزية بالقدس، لطلب نتنياهو، بعدم مثوله أمام المحكمة في جلسات محاكمته بقضايا الفساد، واستمرار التحقيقات بقضية الجندي القتيل بالحجر في بلدة يعبد، والاعتقالات بالضفة الغربية، تصدرت العناوين الرئيسية بوسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم.



القناة 13 الإسرائيلية:



- المحكمة المركزية بالقدس، رفضت طلب نتنياهو، بعدم الامتثال أمام المحكمة، خلال جلسات محاكمته.



- 3 أيام على محاكمة نتنياهو: الشرطة الإسرائيلية تقرر تعزيز الحراسة حول نتنياهو، خلال جلسات محاكمته.



القناة 12 الإسرائيلية:



- الحكومة الجديدة ستصادق الأحد المقبل على وزراء المجلس المصغر للشؤون السياسية والأمنية- (كابينت).



- رئيس الأركان السابق جادي آيزتكوت: "بعد الكشف عن القوة الخاصة بخانيونس، كنا مستعدين للحرب".



القناة11 الإسرائيلية- كان:



- الخارجية الروسية تنسق لعقد لقاء قريب بين شخصيات قيادية من السلطة والإدارة الأمريكية، في جنيف.



- الجلسة الأولى للحكومة الإسرائيلية الجديدة، المقرر عقدها صباح اليوم الخميس، تأجلت ليوم الأحد المقبل.



القناة 7 الإسرائيلية:



- موجة الحر مستمرة حتى الجمعة: تسجيل أكثر من 1200 حالة اصيبت بضربات الشمس والجفاف في البلاد.



- الناطق باسم الجيش: يتم التحقيق في محاولة إطلاق نار، وقعت الليلة تجاه سيارة للمستوطنين بالضفة.



هآرتس:



- وزارة الصحة: ارتفع عدد المصابين بـ (كورونا) في إسرائيل إلى 16,659 إصابة، وعدد الوفيات إلى 279 حالة.



- (كورونا) بالعالم: حصيلة المصابين بـ (كورونا)، بلغت 5,089,615 إصابة، وعدد الوفيات بلغ 329,724 حالة.



يديعوت أحرونوت:



- المبعوث الأممي الخاص للشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف: "على إسرائيل التخلي عن تهديداتها بالضم".



- خوفاً من (كورونا): الحكومة الإسرائيلية تقرر عدم استقبال الأجانب من الخارج، حتى نهاية شهر أيار/ مايو الجاري.



معاريف:



- بعد تصريح عباس: شخصيات رفيعة بقيادة السلطة الفلسطينية: لا يمكن وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.



- وزير الطاقة المصري طارق الملة، هاتف الليلة نظيرة الإسرائيلي يوفل شاتينتش، وهنأه بالبقاء بوزارة الطاقة.



عكا/ والا الإسرائيلية:



- لواء جولاني بالجيش الإسرائيلي، اقتحم الليلة يعبد، لمواصلة التحقيقات بعملية قتل الجندي بالحجر، واعتقل 5 شبان من البلدة.



- الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: قواتنا اعتقلت الليلة الماضية، 23 شاباً فلسطينياً، من مناطق متفرقة بالضفة.