شؤون فلسطينية

اعتقالات الضفة الغربية تتصدر العناوين الرئيسية بوسائل الإعلام الإسرائيلية

اعتقالات الضفة الغربية تتصدر العناوين الرئيسية بوسائل الإعلام الإسرائيلية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
رَفضْ المحكمة المركزية بالقدس، لطلب نتنياهو، بعدم مثوله أمام المحكمة في جلسات محاكمته بقضايا الفساد، واستمرار التحقيقات بقضية الجندي القتيل بالحجر في بلدة يعبد، والاعتقالات بالضفة الغربية، تصدرت العناوين الرئيسية بوسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم.

القناة 13 الإسرائيلية:

- المحكمة المركزية بالقدس، رفضت طلب نتنياهو، بعدم الامتثال أمام المحكمة، خلال جلسات محاكمته.

- 3 أيام على محاكمة نتنياهو: الشرطة الإسرائيلية تقرر تعزيز الحراسة حول نتنياهو، خلال جلسات محاكمته.

القناة 12 الإسرائيلية:

- الحكومة الجديدة ستصادق الأحد المقبل على وزراء المجلس المصغر للشؤون السياسية والأمنية- (كابينت).

- رئيس الأركان السابق جادي آيزتكوت: "بعد الكشف عن القوة الخاصة بخانيونس، كنا مستعدين للحرب".

القناة11 الإسرائيلية- كان:

- الخارجية الروسية تنسق لعقد لقاء قريب بين شخصيات قيادية من السلطة والإدارة الأمريكية، في جنيف.

- الجلسة الأولى للحكومة الإسرائيلية الجديدة، المقرر عقدها صباح اليوم الخميس، تأجلت ليوم الأحد المقبل.

القناة 7 الإسرائيلية:

- موجة الحر مستمرة حتى الجمعة: تسجيل أكثر من 1200 حالة اصيبت بضربات الشمس والجفاف في البلاد.

- الناطق باسم الجيش: يتم التحقيق في محاولة إطلاق نار، وقعت الليلة تجاه سيارة للمستوطنين بالضفة.

هآرتس:

- وزارة الصحة: ارتفع عدد المصابين بـ (كورونا) في إسرائيل إلى  16,659 إصابة، وعدد الوفيات إلى 279 حالة.

- (كورونا) بالعالم: حصيلة المصابين بـ (كورونا)، بلغت 5,089,615 إصابة، وعدد الوفيات بلغ 329,724 حالة.

يديعوت أحرونوت:

- المبعوث الأممي الخاص للشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف: "على إسرائيل التخلي عن تهديداتها بالضم".

- خوفاً من (كورونا): الحكومة الإسرائيلية تقرر عدم استقبال الأجانب من الخارج، حتى نهاية شهر أيار/ مايو الجاري.

معاريف:

- بعد تصريح عباس: شخصيات رفيعة بقيادة السلطة الفلسطينية: لا يمكن وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.

- وزير الطاقة المصري طارق الملة، هاتف الليلة نظيرة الإسرائيلي يوفل شاتينتش، وهنأه بالبقاء بوزارة الطاقة.

عكا/ والا الإسرائيلية:

- لواء جولاني بالجيش الإسرائيلي، اقتحم الليلة يعبد، لمواصلة التحقيقات بعملية قتل الجندي بالحجر، واعتقل 5 شبان من البلدة. 

- الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: قواتنا اعتقلت الليلة الماضية، 23 شاباً فلسطينياً، من مناطق متفرقة بالضفة.

أخبار ذات صلة

أكاديمي فلسطيني يحصل على جائزة علمية على مستوى جامعات نيوزيلندا

أكاديمي فلسطيني يحصل على جائزة علمية على مستوى جامعات نيوزيلندا

وفاة شاب 27 عاماً من أبناء الجالية الفلسطينية بأمريكا بفيروس (كورونا)

وفاة شاب 27 عاماً من أبناء الجالية الفلسطينية بأمريكا بفيروس (كورونا)

حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية بينهم أسرى محررون وطلبة في بيرزيت

حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية بينهم أسرى محررون وطلبة في بيرزيت

إصابة شاب برصاص الاحتلال بمواجهات في طوباس

إصابة شاب برصاص الاحتلال بمواجهات في طوباس

إصابة مواطنيْن بكسور وجروح إثر هجوم مستوطنين جنوب نابلس

إصابة مواطنيْن بكسور وجروح إثر هجوم مستوطنين جنوب نابلس

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس

الطقس: استمرار تأثير الموجة الحارة على فلسطين

الطقس: استمرار تأثير الموجة الحارة على فلسطين

التجمع الوطني للمستقلين: ما خرج به اجتماع القيادة موقف مسؤول وعلى قدر التحدي

التجمع الوطني للمستقلين: ما خرج به اجتماع القيادة موقف مسؤول وعلى قدر التحدي

التعليقات

الدنيا حكايات

أسطورة حرب أكتوبر

أسطورة حرب أكتوبر

شؤون فلسطينية

اعتقالات الضفة الغربية تتصدر العناوين الرئيسية بوسائل الإعلام الإسرائيلية

اعتقالات الضفة الغربية تتصدر العناوين الرئيسية بوسائل الإعلام الإسرائيلية

إصابة شاب برصاص الاحتلال بمواجهات في طوباس

إصابة شاب برصاص الاحتلال بمواجهات في طوباس

التجمع الوطني للمستقلين: ما خرج به اجتماع القيادة موقف مسؤول وعلى قدر التحدي

التجمع الوطني للمستقلين: ما خرج به اجتماع القيادة موقف مسؤول وعلى قدر التحدي

العلاقات الدولية بـ &#34;النضال الشعبي&#34; تُرحب بتصريحات المرشح الديمقراطي بايدن

العلاقات الدولية بـ "النضال الشعبي" تُرحب بتصريحات المرشح الديمقراطي بايدن

جمعيات حقوقية تطالب مسؤولين إسرائيليين بإصدار تعليمات للجيش بوقف الانتهاكات بحق الصيادين

جمعيات حقوقية تطالب مسؤولين إسرائيليين بإصدار تعليمات للجيش بوقف الانتهاكات بحق الصيادين

أكاديمي من &#34;القدس المفتوحة&#34; يحصل على شهادة دولية مميزة

أكاديمي من "القدس المفتوحة" يحصل على شهادة دولية مميزة

الشرطة تعتقل شخصاً نشر الإشاعات عبر موقع (فيسبوك) في جنين

الشرطة تعتقل شخصاً نشر الإشاعات عبر موقع (فيسبوك) في جنين

&#34;الفاتيكان&#34; يُكرر دعمه لحل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

"الفاتيكان" يُكرر دعمه لحل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

منوعات

مذيع سعودي في قناة العربية يتغزل بزوجته على الهواء

مذيع سعودي في قناة العربية يتغزل بزوجته على الهواء

شقيقة سعاد حسني ترد على مفيد فوزي: &#34;تأكدنا من قتلها أثناء غسلها&#34;

شقيقة سعاد حسني ترد على مفيد فوزي: "تأكدنا من قتلها أثناء غسلها"

فنانة مصرية تثير الجدل بتصريحها حول المشاهد الحميمية

فنانة مصرية تثير الجدل بتصريحها حول المشاهد الحميمية

نبيلة عبيد تكشف كواليس حلقتها مع &#34;رامز&#34;: يحاول استدراجي منذ ثمان سنوات

نبيلة عبيد تكشف كواليس حلقتها مع "رامز": يحاول استدراجي منذ ثمان سنوات

وفاة بطل &#34;Twilight&#34; وحبيبته في ظروف غامضة

وفاة بطل "Twilight" وحبيبته في ظروف غامضة

غضب من رامز جلال بسبب حلقته مع محيي إسماعيل

غضب من رامز جلال بسبب حلقته مع محيي إسماعيل

هذه الطفلة مع محمود عبد العزيز من أكثر الممثلات شهرة

هذه الطفلة مع محمود عبد العزيز من أكثر الممثلات شهرة

فنانة تعترف: &#34;لا أستطيع الإنجاب&#34; وتتعرض للإساءة

فنانة تعترف: "لا أستطيع الإنجاب" وتتعرض للإساءة

بعد عام على الفشل الكلوي.. خالد سامي يكشف مستجدات حالته الصحية

بعد عام على الفشل الكلوي.. خالد سامي يكشف مستجدات حالته الصحية

بكلمات مؤثرة.. نادين نسيب نجيم تكشف عن أمنيتها قبل الموت

بكلمات مؤثرة.. نادين نسيب نجيم تكشف عن أمنيتها قبل الموت

عربي

الأردن: حظر تجوّل شامل لمدّة ثلاثة أيّام بدءاً من منتصف ليلة الخميس

الأردن: حظر تجوّل شامل لمدّة ثلاثة أيّام بدءاً من منتصف ليلة الخميس

نصر الله: نحن أقرب إلى تحرير القدس ونؤكد التزامنا القاطع بالقضية الفلسطينية

نصر الله: نحن أقرب إلى تحرير القدس ونؤكد التزامنا القاطع بالقضية الفلسطينية

السعودية تُصدر قراراً مهماً بشأن السجائر الإلكترونية والمعسل

السعودية تُصدر قراراً مهماً بشأن السجائر الإلكترونية والمعسل

مصر تلزم مواطنيها باستخدام الكمامات خلال صعود حافلات النقل العام

مصر تلزم مواطنيها باستخدام الكمامات خلال صعود حافلات النقل العام