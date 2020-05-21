وفاة شاب 27 عاماً من أبناء الجالية الفلسطينية بأمريكا بفيروس (كورونا)

وقد سجلت وزارة الخارجية، مساء أمس الأربعاء، وفاتين بفيروس (كورونا) المستجد، بين أبناء جالياتنا حول العالم، ما يرفع عدد الوفيات حتى اللحظة إلى 90 حالة.



وسجلت الوفاة الأولى في دولة الإمارات، والثانية في الولايات المتحدة الأميركية، لافتة إلى أن عدد الإصابات بلغ حتى الآن 1579، بينها 751 حالة تعافٍ.



وأوضحت أن فريق العمل المختص بمتابعة أعمال اللجنة الفنية لتطورات (كورونا) أكد الانتهاء من إجراء التنسيقات اللازمة لدخول الدفعة التاسعة من العالقين في المملكة الأردنية الهاشمية الخميس، وهي الثالثة من أبناء شعبنا في قطاع غزة، بما في ذلك تنسيق وصولهم إلى معبر بيت حانون.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، صباح اليوم الخميس، عن تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية الفلسطينية في مدينة (ديربون) في ولاية (ميتشيغن) في الولايات المتحدة الأمريكية.وأفادت الخارجية في تصريح مقتضب، عبر موقعها الرسمي، أن الشاب الذي توفى هو عمر صايل أمين (27 عاماً)، بسبب فيروس (كورونا).