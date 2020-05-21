حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية بينهم أسرى محررون وطلبة في بيرزيت

اعتقالات - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، أبرزها في قلقيلية وجنين، والخليل وطالت تسعة أسرى محررين.



وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، ستة أسرى محررين.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت كلاً من: جمال عثمان داود (60 عاماً)، وزكي عبد الفتاح محمود داوود (54 عامًا)، ومحمد طلال شريم (53 عاماً)، وحسني شريف النيص (39 عاماً)، وعبد الرحمن مازن خدرج (29 عاماً)، وعبد الحق مازن خدرج (28 عاماً)، بعد أن داهمت منازلهم في المدينة وفتشتها.



وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال شابين، أحدهما أسير محرر.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الأسير المحرر إبراهيم هاني يومان (30 عاماً)، بعد أن داهمت منزل ذويه في شارع الفواغرة وسط بيت لحم.



وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال، داهمت قرية الشواورة شرق بيت لحم، واعتقلت الشاب محمد طلب موسى (35 عاماً).



كما اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين، من بلدتي يعبد وعنزا في جنين، بينهم طفل وأسير محرر.



وذكرت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الطفل يزيد عبد الرحيم أبو عابد (16عاماً)، والأسير المحرر عماد العبادي (50 عاماً)، ونجله عمر (19 عاماً)، وشعلان أبو بكر (20 عاماً)، بعد أن داهمت منازلهم في بلدة يعبد وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.



وأضافت المصادر ذاتها، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت باتجاههم، دون إصابات.



وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب إياد محمد صدقة من قرية عنزا جنوب جنين، أثناء مروره على حاجز عسكري قرب نابلس.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شاباً من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.



ووفق (وفا) فإن قوة كبيرة من جيش الاحتلال، داهمت البلدة واعتقلت الطالب في جامعة بيرزيت باسل البرغوثي.



وأضاف أن مواجهات عنيفة، اندلعت في البلدة، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.



كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سنجل شمالي المدينة، واعتقلت الطالب في جامعة بيرزيت عز شبانة، خلال مداهمة منزل أسرته، إلى جانب اعتقال الطالب الجامعي مهدي كراجة في بلدة صفا.



وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال سبعة مواطنين من محافظة الخليل.



وأكد الناشط الإعلامي محمد عوض، أن قوات الاحتلال داهمت منطقتي الظهر وشعب السير جنوب بيت أمر واعتقلت، كلا من: عدي اياد بسام زعاقيق (21 عاما)، ومجد زهير خليل مقبل (17 عاما)، وهو طالب في الثانوية العامة، وقصي سمر مهنا (17 عاما)، والشـــــــقيقين محمد إبراهيم أبو ماريا (24 عاما)، وركان (16 عاما)، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها.



وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطن مؤيد الوحواح من بلدة دورا، وهيثم عبد الله عصافرة من بلدة بيت كاحل شمال الخليل، كما فتشت عدة منازل وعبثت بمحتوياتها.