إصابة شاب برصاص الاحتلال بمواجهات في طوباس

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب، اليوم الخميس، شاب بالرصاص الحي، في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طوباس.



وأفادت مصادر محلية وطبية، بأن شاباً أصيب برصاصة في قدمه، خلال مواجهات بين الشبان، وقوات الاحتلال، التي اقتحمت المدينة وأطلقت وابلاً من الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأضافت المصادر ذاتها، أن الشاب المصاب نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووصفت إصابته بالمستقرة.