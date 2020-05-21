إصابة مواطنيْن بكسور وجروح إثر هجوم مستوطنين جنوب نابلس

مستوطنون - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب اليوم الخميس، مواطنان بكسور وجروح، عقب هجوم مستوطنين على بلدة يتما جنوب نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن مستوطني (رحاليم) هاجموا منزل المواطن محمد جاسر صنوبر في بلدة يتما، الأمر الذي أدى إلى إصابة اثنين من المواطنين بكسور وجروح خلال التصدي لهم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



واضاف: أن المواطنين المصابين، هما: محمود نافز، كسر في الرجل، وشريف محمد خير جروح بالرأس، عقب استهدافهما من قبل المستوطنين بالحجارة.