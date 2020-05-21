عاجل

  • إصابة شاب في مواجهات مع الاحتلال في طوباس

  • الاحتلال يعتقل شابا من بيت ريما شمال غرب رام الله

  • الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من جنين بينهم طفل وأسير محرر

  • الاحتلال يعتقل شابين من بيت لحم

  • الاحتلال يعتقل ستة أسرى محررين من قلقيلية

  • إصابة مواطنين اثنين عقب هجوم مستوطنين جنوب نابلس

شؤون فلسطينية

الطقس: استمرار تأثير الموجة الحارة على فلسطين

الطقس: استمرار تأثير الموجة الحارة على فلسطين
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يستمر تأثير الموجة الحارة على البلاد لذا يكون الجو شديد الحرارة وجافاً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 11 درجة مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، والرياح شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الجمعة: الموجة الحارة متوقع أن تقل حدتها اليوم مع استمرار الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم السبت، يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق نهاراً،وفي ساعات الليل يكون الجو باردا نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية،حيث يطرأ انخفاض آخر ملموس درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الأحد 2020/05/24: يكون الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق مختلف المناطق والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خلال الموجة الحارة من:

1-    التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

2-     خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 36-23 31-17 25-14 بيت لحم 36-23 31-17 25-14
رام الله والبيرة 35-22 30-16 24-13 طولكرم 39-23 32-20 27-17
نابلس 37-24 32-18 26-15 قلقيلية 39-23 32-20 27-17
جنين 40-25 35-19 28-16 سلفيت 36-23 31-17 25-14
طوباس 40-25 35-19 28-16 روابي 37-24 32-18 26-15
الخليل 35-22 30-16 24-13 غزه 37-24 30-21 26-18
أريحا 45-29 40-24 32-19 خانيونس 37-24 30-21 26-18
الأغوار الشمالية 43-27 38-22 30-17 رفح 38-23 31-22 27-17

أخبار ذات صلة

إصابة مواطنيْن بكسور وجروح إثر هجوم مستوطنين جنوب نابلس

إصابة مواطنيْن بكسور وجروح إثر هجوم مستوطنين جنوب نابلس

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس

التجمع الوطني: ما خرج به اجتماع القيادة موقف مسؤول وعلى قدر التحدي

التجمع الوطني: ما خرج به اجتماع القيادة موقف مسؤول وعلى قدر التحدي

العلاقات الدولية بـ &#34;النضال الشعبي&#34; ترحب بتصريحات المرشح الديمقراطي بايدن

العلاقات الدولية بـ "النضال الشعبي" ترحب بتصريحات المرشح الديمقراطي بايدن

الموافقة على دفع نصف راتب لمستفيدي مشاريع تعليمية ضمن مشروع غزة الطارئ

الموافقة على دفع نصف راتب لمستفيدي مشاريع تعليمية ضمن مشروع غزة الطارئ

جمعيات حقوقية تطالب مسؤولين إسرائيليين بإصدار تعليمات للجيش بوقف الانتهاكات بحق الصيادين

جمعيات حقوقية تطالب مسؤولين إسرائيليين بإصدار تعليمات للجيش بوقف الانتهاكات بحق الصيادين

أكاديمي من &#34;القدس المفتوحة&#34; يحصل على شهادة دولية مميزة

أكاديمي من "القدس المفتوحة" يحصل على شهادة دولية مميزة

عريقات ووزير ألماني: الوضع القائم غير قابل للاستمرار

عريقات ووزير ألماني: الوضع القائم غير قابل للاستمرار

التعليقات

الدنيا حكايات

أسطورة حرب أكتوبر

أسطورة حرب أكتوبر

شؤون فلسطينية

التجمع الوطني: ما خرج به اجتماع القيادة موقف مسؤول وعلى قدر التحدي

التجمع الوطني: ما خرج به اجتماع القيادة موقف مسؤول وعلى قدر التحدي

العلاقات الدولية بـ &#34;النضال الشعبي&#34; ترحب بتصريحات المرشح الديمقراطي بايدن

العلاقات الدولية بـ "النضال الشعبي" ترحب بتصريحات المرشح الديمقراطي بايدن

جمعيات حقوقية تطالب مسؤولين إسرائيليين بإصدار تعليمات للجيش بوقف الانتهاكات بحق الصيادين

جمعيات حقوقية تطالب مسؤولين إسرائيليين بإصدار تعليمات للجيش بوقف الانتهاكات بحق الصيادين

أكاديمي من &#34;القدس المفتوحة&#34; يحصل على شهادة دولية مميزة

أكاديمي من "القدس المفتوحة" يحصل على شهادة دولية مميزة

الشرطة تعتقل شخصاً نشر الإشاعات عبر موقع (فيسبوك) في جنين

الشرطة تعتقل شخصاً نشر الإشاعات عبر موقع (فيسبوك) في جنين

&#34;الفاتيكان&#34; يُكرر دعمه لحل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

"الفاتيكان" يُكرر دعمه لحل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

النقابة العامة للعاملين بالمصارف والبنوك والتأمين تصدر تصريحاً بشأن &#34;انتهاكات&#34; البنوك

النقابة العامة للعاملين بالمصارف والبنوك والتأمين تصدر تصريحاً بشأن "انتهاكات" البنوك

اشتية: قرار الضم يعكس برنامج الائتلاف الحكومي الإسرائيلي لتدمير إقامة دولتنا المستقلة

اشتية: قرار الضم يعكس برنامج الائتلاف الحكومي الإسرائيلي لتدمير إقامة دولتنا المستقلة

منوعات

شقيقة سعاد حسني ترد على مفيد فوزي: &#34;تأكدنا من قتلها أثناء غسلها&#34;

شقيقة سعاد حسني ترد على مفيد فوزي: "تأكدنا من قتلها أثناء غسلها"

فنانة مصرية تثير الجدل بتصريحها حول المشاهد الحميمية

فنانة مصرية تثير الجدل بتصريحها حول المشاهد الحميمية

نبيلة عبيد تكشف كواليس حلقتها مع &#34;رامز&#34;: يحاول استدراجي منذ ثمان سنوات

نبيلة عبيد تكشف كواليس حلقتها مع "رامز": يحاول استدراجي منذ ثمان سنوات

وفاة بطل &#34;Twilight&#34; وحبيبته في ظروف غامضة

وفاة بطل "Twilight" وحبيبته في ظروف غامضة

غضب من رامز جلال بسبب حلقته مع محيي إسماعيل

غضب من رامز جلال بسبب حلقته مع محيي إسماعيل

هذه الطفلة مع محمود عبد العزيز من أكثر الممثلات شهرة

هذه الطفلة مع محمود عبد العزيز من أكثر الممثلات شهرة

فنانة تعترف: &#34;لا أستطيع الإنجاب&#34; وتتعرض للإساءة

فنانة تعترف: "لا أستطيع الإنجاب" وتتعرض للإساءة

بعد عام على الفشل الكلوي.. خالد سامي يكشف مستجدات حالته الصحية

بعد عام على الفشل الكلوي.. خالد سامي يكشف مستجدات حالته الصحية

بكلمات مؤثرة.. نادين نسيب نجيم تكشف عن أمنيتها قبل الموت

بكلمات مؤثرة.. نادين نسيب نجيم تكشف عن أمنيتها قبل الموت

إعلامي يثير الجدل بتصريحه عن وفاة سعاد حسني: &#34;قتلت بسبب الإدمان&#34;

إعلامي يثير الجدل بتصريحه عن وفاة سعاد حسني: "قتلت بسبب الإدمان"

عربي

الأردن: حظر تجوّل شامل لمدّة ثلاثة أيّام بدءاً من منتصف ليلة الخميس

الأردن: حظر تجوّل شامل لمدّة ثلاثة أيّام بدءاً من منتصف ليلة الخميس

نصر الله: نحن أقرب إلى تحرير القدس ونؤكد التزامنا القاطع بالقضية الفلسطينية

نصر الله: نحن أقرب إلى تحرير القدس ونؤكد التزامنا القاطع بالقضية الفلسطينية

السعودية تُصدر قراراً مهماً بشأن السجائر الإلكترونية والمعسل

السعودية تُصدر قراراً مهماً بشأن السجائر الإلكترونية والمعسل

مصر تلزم مواطنيها باستخدام الكمامات خلال صعود حافلات النقل العام

مصر تلزم مواطنيها باستخدام الكمامات خلال صعود حافلات النقل العام