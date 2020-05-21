الطقس: استمرار تأثير الموجة الحارة على فلسطين

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غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 36-23 31-17 25-14 بيت لحم 36-23 31-17 25-14 رام الله والبيرة 35-22 30-16 24-13 طولكرم 39-23 32-20 27-17 نابلس 37-24 32-18 26-15 قلقيلية 39-23 32-20 27-17 جنين 40-25 35-19 28-16 سلفيت 36-23 31-17 25-14 طوباس 40-25 35-19 28-16 روابي 37-24 32-18 26-15 الخليل 35-22 30-16 24-13 غزه 37-24 30-21 26-18 أريحا 45-29 40-24 32-19 خانيونس 37-24 30-21 26-18 الأغوار الشمالية 43-27 38-22 30-17 رفح 38-23 31-22 27-17

رام الله - دنيا الوطنيستمر تأثير الموجة الحارة على البلاد لذا يكون الجو شديد الحرارة وجافاً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 11 درجة مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، والرياح شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الجمعة: الموجة الحارة متوقع أن تقل حدتها اليوم مع استمرار الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم السبت، يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق نهاراً،وفي ساعات الليل يكون الجو باردا نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية،حيث يطرأ انخفاض آخر ملموس درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم الأحد 2020/05/24: يكون الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق مختلف المناطق والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خلال الموجة الحارة من:1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.2- خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي