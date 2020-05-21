أكاديمي من "القدس المفتوحة" يحصل على شهادة دولية مميزة





رام الله - دنيا الوطنحصل الدكتور المهندس محمد أبو عمر، رئيس قسم أنظمة المعلومات الحاسوبية في جامعة القدس المفتوحة بالشهادة الدولية المميزة لتدريس أهداف التمنية المستدامة للأمم المتحدة (UN SDGs) على مستوى العالم.جاء ذلك بعد إختيار الدكتور أبو عمرمن فلسطين كواحد ٍ من ما يقارب (100) خبير و أكاديمي في العالم لحضور سلسلة ٍ من ورشات العمل الدولية المتتالية، نظمها كل من المجلس الدولي للأعمال في واشنطن بالتعاون مع هيئـة الامـم المتحـدة ((UN و منظمة العمل الـدوليـة (ILO) و ذلك على مدار ثلاثة أيام متتالية ابتداءً من 7/5/2020 و لغاية 9/5/2020.وتحدث في هذه الورشات الدولية رئيسة مكتب هيئة الامم المتحدة في نيويوك (Prof. Chantal Line)،ومن منظمة العمل الدولية (ILO) تحدثت الخبيرة الدولية (Prof. Katrin Kuhlmann) أستاذة القانون الدولي و رئيسة مختبرات الاسواق في جامعة Georgetown بالولايات المتحدة الامريكية، بالإضافة إلى خبراء دوليين بالتمنية المستدامة و ريادة الاعمال والابداع و الابتكار، ومنهم :Prof. Alex DeNoble: المدير التنفيذي لجامعة San Diego بالولايات المتحدة الأمريكية.وأدار ورشات العمل المدير التنفيذي للمعهد الدولي للاعمال الصغيرة بواشنطن و نائب رئيس جامعة George Washington للشؤون الادارية (Dr.Trabishi).كما شكر د.م. أبو عمر رئيس جامعة القدس المفتوحة أ. د. يونس عمرو على تشيجعه لهذه النشاطات الاكاديمية الدولية و التي ستساهم في تطوير المجتمع الفلسطيني.يذكر، أن د.م. محمد أبو عمر لدية العديد من الانجازات الاكاديمية و العلمية الدولية على مستوى العالم.