عريقات ووزير ألماني: الوضع القائم غير قابل للاستمرار





وأضاف: أنه والوزير الألماني، أكدا على أن الوضع القائم غير قابل للاستمرار، وأن قطار السلام قد خرج عن سكته، وفق بيان مقتضب وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.



كما رفضا إعلان حكومة الاحتلال نيتها وعزمها ضم الأراضي في الأغوار الفلسطينية، وتوسيع الاستيطان، وأن الحل هو دولتان على حدود 1967.



وتطرق عريقات والوزير الألماني أيضاً إلى وضع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وأهمية الدعم الدولي لكي تستمر بأداء دورها في خدمة اللاجئين، وتحدثا أيضاً عن التعاون في مجال مكافحة انتشار وباء (كورونا).

رام الله - دنيا الوطنقال د. صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: إنه أجرى محادثة مهمة مع وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية، ميجال بيرجر.