باحثون صينيون يحددون أجساماً مضادة قوية تبطل تأثير مرض "كوفيد-19"





وأظهرت نتائج جديدة من دراسات أجريت على الحيوانات أن الأجسام المضادة التحييدية تقدم علاجا محتملا لمرض "كوفيد-19" كما تمثل وسيلة قصيرة الأجل للوقاية، ما يجعل منها علامة بارزة في الحرب على المرض، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).



ووفقا لفريق البحث الذي يقوده سوني شيه، مدير مركز بكين للابتكار المتقدم لعلم الجينوم بجامعة بكين، إن عقاقير الأجسام المضادة، كنوع من البيولوجيا، تم تطبيقها بشكل ناجح لعلاج فيروسات، من بينها الإيدز والإيبولا ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس). ولكن، غالبا ما يستغرق وقتا طويلا لتطوير أجسام مضادة تحييدية مناسبة للاستخدام السريري، فقد يحتاج إلى شهور أو حتى أعوام.



وباستخدام خبرته في جينوم الخلية الواحدة، تعاون الفريق مع باحثين في مستشفى بكين يوآن لجمع عينات دم من أكثر من 60 مريضا متعافيا، وقد اختير 14 جسما مضادا تحييديا قويا من 8558 عينة من روابط المضادات IgG1+ مستنسخات نباتية.



وأظهرت التجارب التي أجراها الفريق على حيوانات أن معظم الأجسام المضادة القوية بي دي-368-2 يمكنها إتاحة علاج فعال وقوي وحماية وقائية من فيروس (كورونا) الجديد.





ووفقا للدراسة، عندما يتم حقن الأجسام المضادة بي دي-368-2 في فأر مصاب، ينخفض مستوى الفيروس 2400 مرة، وعندما يحقن فأر غير مصاب بهذه الأجسام فإنها تحميه من الإصابة بالفيروس.



ومن الممكن استخدام هذه الأجسام المضادة لتطوير أدوية للتدخل العلاجي والحماية الوقائية من الفيروس، وفقا لما قال شيه لوكالة أنباء (شينخوا) في مقابلة عبر البريد الإلكتروني.



قال شيه: إن التجارب السريرية مستمرة وفريق البحث لديه ثقة قوية في إيجاد علاج. "إذا انتشر مرض "كوفيد-19" مرة أخرى في الشتاء، فمن الممكن أن تكون هذه الأجسام المضادة متاحة في ذلك الوقت".



رام الله - دنيا الوطنحدد باحثون صينيون بنجاح أجساماً مضادة قوية للغاية تبطل تأثير فيروس (كورونا)، الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، من بلازما المتعافين عن طريق تسلسل خلية مفردة عالية الإنتاجية، وفقا لدراسة جديدة.وتستطيع هذه الأجسام المضادة التحييدية التي ينتجها النظام المناعي البشري، منع الفيروس بشكل فعال من إصابة الخلايا.