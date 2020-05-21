الشرطة تعتقل شخصاً نشر الإشاعات عبر موقع (فيسبوك) في جنين



وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه تم التواصل مع مدير الصحة وأصحاب العلاقة، الذين نفوا هذه الإشاعة، وعلى الفور باشرت الشرطة، إجراءات البحث والتحري وتحديد مكان المشتبه به من قبل فرع المباحث العامة، وقاموا بإلقاء القبض عليه، والتحفظ عليه؛ لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولاً.



وأكد العميد عزام جبارة، مدير شرطة محافظة جنين، بأهمية عدم تعاطي المواطنين مع هذه الإشاعات والتعامل معها والإبلاغ عن أي شخص يقوم بترويج الإشاعات الهادفة إلى زعزعة الأمن وإقلاق المواطن باتخاذ الإجراءات القانونية اللازم بحقه أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبناء على معلومات، مفادها قيام شخص من سكان إحدى قرى المحافظة بنشر الإشاعات عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) وذلك بكتابة منشور على صفحته، بوجود إصابة بمرض (كورونا) لعامل قادم من أراضي عام 48.