خامنئي: إيران ستدعم أي بلد أو جماعة تقاتل إسرائيل





وأشار إلى أن هذه "التهديدات تذكرنا بخطة الحل النهائي للحركة النازية لإبادة الشعب اليهودي"، وفق تعبيره.





رام الله - دنيا الوطنقال المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية، آية الله علي خامنئي إن إيران ستدعم أي بلد أو جماعة تقاتل إسرائيل.وأضاف في منشور على موقعه الرسمي على (تويتر) باللغة الإنجليزية: "سنساعد وندعم أي دولة أو أي جماعة في أي مكان تعارض وتقاتل (الكيان الصهيوني) ولن نتردد في قول ذلك"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).وردّ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مؤكداً أنه يجب على كل نظام يهدد بـ "إبادة إسرائيل" أن يدرك أنه يعرض نفسه لخطر مماثل.