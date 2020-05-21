دولي

خامنئي: إيران ستدعم أي بلد أو جماعة تقاتل إسرائيل

خامنئي: إيران ستدعم أي بلد أو جماعة تقاتل إسرائيل
الحرس الثوري الإيراني
رام الله - دنيا الوطن
قال المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية، آية الله علي خامنئي إن إيران ستدعم أي بلد أو جماعة تقاتل إسرائيل.  

وأضاف في منشور على موقعه الرسمي على (تويتر) باللغة الإنجليزية: "سنساعد وندعم أي دولة أو أي جماعة في أي مكان تعارض وتقاتل (الكيان الصهيوني) ولن نتردد في قول ذلك"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).

وردّ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مؤكداً أنه يجب على كل نظام يهدد بـ "إبادة إسرائيل" أن يدرك أنه يعرض نفسه لخطر مماثل. 

وأشار إلى أن هذه "التهديدات تذكرنا بخطة الحل النهائي للحركة النازية لإبادة الشعب اليهودي"، وفق تعبيره.

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