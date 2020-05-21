شؤون فلسطينية

تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس وأردوغان بشأن قرارات القيادة ومكافحة (كورونا)

تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس وأردوغان بشأن قرارات القيادة ومكافحة (كورونا)
الرئيس عباس وأردوغان
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، دعم بلاده الثابت للقضية الفلسطينية، والقرارات التي أعلنها الرئيس محمود عباس، والهادفة لحماية القضية الفلسطينية، وتثبيت حقوق الفلسطينيين المشروعة.

جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي، أجراه مع الرئيس محمود عباس، مساء الأربعاء، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وشدّد على دعم تركيا لموقف الرئيس عباس، عقد مؤتمر دولي للسلام، وضرورة إشراك روسيا والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة ودول أخرى، وأهمية الدور الخاص، الذي يستطيع أن يلعبه الفاتيكان.

وأعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها دولة فلسطين في محاربة فيروس (كورونا)، مؤكداً أن تركيا ستواصل تقديم المساعدات الطبية والمالية اللازمة؛ لموجهة هذا الوباء الخطير.

من جهته، أكد الرئيس عباس، تقديره الكبير لمواقف الرئيس أردوغان، الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وشكر تركيا على تقديم المساعدات الطبية والمالية والدعم السياسي الكبير.

وقدم الرئيس عباس شرحاً مفصلاً، حول القرارات التي اتخذتها القيادة الفلسطينية، رداً على قرارات الحكومة الإسرائيلية بتشجيع ودعم من الإدارة الأميركية، بانتهاك القانون الدولي، وضم الأراضي.

واتفق الرئيسان على ضرورة مواصلة التنسيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

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