النقابة العامة للعاملين بالمصارف والبنوك والتأمين تصدر تصريحاً بشأن "انتهاكات" البنوك





وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن البنوك ماضية في انتهاك حقوق العاملين بدءاً من خصم الإجازات أثناء فترة الطوارئ وإجبار الأمهات العاملات على الدوام بالرغم من إغلاق الحضانات وقامت بعض البنوك بخصم علاوات لبعض موظفيها والخصم من رواتب العاملين.



وقال الطميزي: إننا طالبنا البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين بالتوقف عن انتهاك قانون العمل وعدم المساس بحقوق العاملين، ولكن ما نراه على أرض الواقع أنها ماضية في سياسة التغول على موظفيها.



وأكد على أن البنوك والشركات تجبرنا على المواجهة وأن الأيام القادمة ستشهد تصعيدا خطيرا واننا سنخوض معركة الدفاع عن موظفينا بكل الطرق والوسائل،وناشد موظفي القطاع المصرفي والمالي الى الاستعداد لمعركة الدفاع عن حقوقهم والالتفاف حول نقابتهم وتوحيد صفوفهم،حيث ان اجراءات البنوك الاخيرة قد تصل الى فصل مئات الموظفين ان لم يتم وضع حد لهذه الانتهاكات،حيث ان المساس برواتب العاملين وحقوقهم تعتبر خط احمر.



وأضاف: بالرغم من مطالبتة سلطة النقد الفلسطينية بتحمل مسؤوليتها والتي تقف صامته امام هذه الانتهاكات دون تحريك ساكن الا انه ناشد العاملين بضرورة اخذ زمام المبادرة للدفاع وحماية حقوقهم واعلام النقابة بأي انتهاكات من البنوك والشركات،حيث ان سلطة النقد لا تقوم بواجبها تجاه موظفي البنوك بصفتها القانونية .



وقال الطميزي: "إننا على تنسيق واتصال مستمر مع وزارة العمل بصفتها المسؤول عن تطبيق قانون العمل من اجل مواجهة هذا التغول غير المبرر".



وقال الطميزي: "حذرنا البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين من اببتزاز الموظفين في لقمة عيشهم،واليوم لم يعد للتحذير مكان واننا ذاهبون الى مواجهة من اجل الدفاع وحماية حقوق العاملين".



وتساءل الطميزي هل تريد البنوك والشركات خصم ما تبرعت به الى صندوق وقفة عز من رواتب العاملين،هذا امر غير مقبول ولن نسمحة به.



وثمن الطميزي دور البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي التزمت بقانون العمل ولم تخصم اي اجازات أو رواتب على موظفيها بل قامت بمساندتهم في ظل هذة الجائحة والوقوف الى جانب موظفيها.



رام الله - دنيا الوطنصرح أحمد الطميزي، رئيس النقابة العامة للعاملين في المصارف والبنوك والتأمين، إنه وفي ظل جائحة (كورونا) وما يعانية شعبنا وعمالنا "تطل علينا بعض البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين يقرارات بحق موظفيها فاقت كل التوقعات".