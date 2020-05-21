اشتية يوجه إيعازاً للوزارات بشأن القرارات التي أعلنها الرئيس عباس

الرئيس عباس خلال اجتماع القيادة الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

أوعز رئيس الوزراء، محمد اشتية، خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء، الذي عقد مساء اليوم الأربعاء، لجميع الوزارات بالمباشرة بخطوات عملية وإجراءات عاجلة؛ لتنفيذ ما ورد في قرارات القيادة، التي أعلنها الرئيس محمود عباس، الليلة الماضية، بشأن العلاقة مع إسرائيل والولايات المتحدة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وكان اشتية، أكد دعم الحكومة الكامل، للقرار الذي أعلنه الرئيس محمود عباس، والقيادة أمس، والمتعلق بأننا في حل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة مع الجانبين الإسرائيلي والأميركي.



وشدّد في مستهل جلسة الحكومة الطارئة، التي عقدتها، اليوم الأربعاء، في مكتب رئيس الوزراء برام الله، على "أننا سنعمل على ترجمة هذا القرار على أرض الواقع" لبحث تنفيذ القرار الذي أعلنه الرئيس محمود عباس، حول العلاقة مع إسرائيل والولايات المتحدة.



وكان الرئيس محمود عباس، قال أمس الثلاثاء: إن منظمة التحرير ودولة فلسطين، أصبحتا الآن في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية بما فيها الأمنية، وذلك رداً على قرارات الضم الإسرائيلية.



يأتي ذلك بعدما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تصريحات سابقة: إن الحكومة ستبدأ مناقشات يوم الأول من تموز/ يوليو بشأن خطته لبسط السيادة الإسرائيلية على الأراضي التي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها.