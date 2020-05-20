"الداخلية" بغزة: وصول 56 مواطناً عالقاً قادمين عبر معبر بيت حانون



وقالت هيئة المعابر والحدود بوزارة الداخلية بغزة، في تصريح مقتضب: إن أطقمها وبمساندة الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية، سهّلت وصول 56 مواطناً عالقاً عبر حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة، بينهم 24 طالباً قادمين من الولايات المتحدة الأمريكية، وفق ما نشر موقع الوزارة على الانترنت.



وأكدت الهيئة أنه تم تحويل جميع القادمين إلى مراكز الحجر الصحي الاحترازي، لقضاء مدة 21 يوماً، وذلك بالتعاون مع الأطقم الطبية من وزارة الصحة.



رام الله - دنيا الوطنوصل مساء اليوم الأربعاء، 56 مواطناً عالقاً قادمين عبر معبر بيت حانون/إيرز شمال قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء.