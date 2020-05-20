غوتيريش لـ "الرئيس عباس": دعونا الرباعية لمناقشة سبل عقد اجتماع وزاري لبحث القضية الفلسطينية





جاء هذا التصريح خلال إجرائه اتصالاً هاتفياً، بالرئيس محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وجدد غوتيريش، التأكيد على الموقف الثابت للامم المتحدة من القضية الفلسطينية المستند للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.



بدوره، قدم الرئيس عباس شرحاً حول القرارات التي اتخذتها القيادة الفلسطينية لمواجهة قرارات الضم الاسرائيلية، والتي اعتبرت فيها منظمة التحرير الفلسطينية بأنها في حل من الاتفاقات مع اسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، وتحمل إسرائيل المسؤولية كاملة باعتبارها قوة احتلال.



رام الله - دنيا الوطنقال الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش، مساء اليوم الأربعاء إنه دعا لاجتماع للرباعية الدولية على مستوى المندوبين لمناقشة سبل عقد اجتماع وزاري ناجح لها لبحث القضية الفلسطينية.