التيان: جامعة الأزهر تمر بأزمة مالية خانقة





وقال:"إن كل من يراهن على فشل وانهيار الجامعة، سيُمنى هو بذلك، فهذا الصرح الأكاديمي سيظل شامخاً، ورافداً للوطن بالقيادات الشابة، ويرفع رأس شعبنا بالأجيال الطامحة والمبدعة التي تتخرج سنوياً".



وشدد التيان على أن التعليم حق للجميع، ولا يجب أن يحول الفقر دون مواصلة ميسوري الحال مسيرتهم التعليمية، منوهاً إلى أن الجامعة، تراعي ظروف وأوضاع أولياء الأمور في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها، وبالرغم من انعكاس ذلك على مدخولات الجامعة المالية، ومضاعفة الأزمة المالية داخل الجامعة.



واستعرض التيان سلسلة نجاحات وإنجازات سجلتها الجامعة مؤخراً، منها خوض تجربة التعليم الإلكتروني، كاشفاً أنه جاري الإعداد لعدد من برامج البكالوريوس الجديدة على سبيل المثال في كلية العلوم وكلية التربية وبرنامج الماجستير في زراعة الأسنان، موضحا أن الجامعة انتهت من إنشاء مختبر للدمى البشرية لكلية الطب بتمويل من دولة الكويت الشقيقة.



وبحسب التيان فإن الجامعة بدأت تثبت أقدامها في التعاون مع جهات محلية وإقليمية ودولية، من خلال مشاريع ممولة كمشروع I care، ومشروع إسناد، ومشروعات أخرى مشيرا إلى أن الجامعة تقدم خدمة مجتمعية بإدارتها لمشروع سند، الذي تم من خلاله تشغيل عدد كبير من الخريجين في أماكن متعددة، من القطاع.



ونوه إلى وجود مشروع لكلية الزراعة تشرف فيه على عدد كبير من المزارع في قطاع غزة، لزراعة المحاصيل الزراعية الآمنة، وقريباً سيرى النور مشروع لزراعة الفراولة بالطريقة المائية.



كما نوه إلى نجاح فريق الجامعة (الياقوت الأبيض) بالمرتبة الأولى متفوقاً على 70 فريقاً من الجامعات الإقليمية والدولية، في مسابقة "الهالت برايز"، التي عقدت منذ شهرين في القاهرة، وجاري الآن إعداد الفريق رغم جائحة (كورونا) للمسابقة النهائية، التي ستعقد في مدينة بوسطن، بالولايات المتحدة الأمريكية.

رام الله - دنيا الوطنأكد الأستاذ الدكتور أحمد التيان، رئيس جامعة الأزهر بغزة، أن الجامعة تمر بأزمة مالية خانقة، لكن ذلك سيزيدها إصراراً على مواصلة مسيرة العطاء، والبناء على الإنجازات التي تحققت مؤخراً، لتبقى الجامعة صرحاً يَنشدُ التميز.وبيّن التيان في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة في القطاع المحاصر منذ (14 عاماً) فاقم من معاناة الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة، وعلى رأسها جامعة الأزهر.