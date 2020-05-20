شؤون فلسطينية

التيان: جامعة الأزهر تمر بأزمة مالية خانقة

التيان: جامعة الأزهر تمر بأزمة مالية خانقة
جامعة الأزهر
رام الله - دنيا الوطن
أكد الأستاذ الدكتور أحمد التيان، رئيس جامعة الأزهر بغزة، أن الجامعة تمر بأزمة مالية خانقة، لكن ذلك سيزيدها إصراراً على مواصلة مسيرة العطاء، والبناء على الإنجازات التي تحققت مؤخراً، لتبقى الجامعة صرحاً يَنشدُ التميز.

وبيّن التيان في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة في القطاع المحاصر منذ (14 عاماً) فاقم من معاناة الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة، وعلى رأسها جامعة الأزهر.

وقال:"إن كل من يراهن على فشل وانهيار الجامعة، سيُمنى هو بذلك، فهذا الصرح الأكاديمي سيظل شامخاً، ورافداً للوطن بالقيادات الشابة، ويرفع رأس شعبنا بالأجيال الطامحة والمبدعة التي تتخرج سنوياً".

وشدد التيان على أن التعليم حق للجميع، ولا يجب أن يحول الفقر دون مواصلة ميسوري الحال مسيرتهم التعليمية، منوهاً إلى أن الجامعة، تراعي ظروف وأوضاع أولياء الأمور في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها، وبالرغم من انعكاس ذلك على مدخولات الجامعة المالية، ومضاعفة الأزمة المالية داخل الجامعة.

واستعرض التيان سلسلة نجاحات وإنجازات سجلتها الجامعة مؤخراً، منها خوض تجربة التعليم الإلكتروني، كاشفاً أنه جاري الإعداد لعدد من برامج البكالوريوس الجديدة على سبيل المثال في كلية العلوم وكلية التربية وبرنامج الماجستير في زراعة الأسنان، موضحا أن الجامعة انتهت من إنشاء مختبر للدمى البشرية لكلية الطب بتمويل من دولة الكويت الشقيقة.

وبحسب التيان فإن الجامعة بدأت تثبت أقدامها في التعاون مع جهات محلية وإقليمية ودولية، من خلال مشاريع ممولة كمشروع I care، ومشروع إسناد، ومشروعات أخرى مشيرا إلى أن الجامعة تقدم خدمة مجتمعية بإدارتها لمشروع سند، الذي تم من خلاله تشغيل عدد كبير من الخريجين في أماكن متعددة، من القطاع.

ونوه إلى وجود مشروع لكلية الزراعة تشرف فيه على عدد كبير من المزارع في قطاع غزة، لزراعة المحاصيل الزراعية الآمنة، وقريباً سيرى النور مشروع لزراعة الفراولة بالطريقة المائية.

كما نوه إلى نجاح فريق الجامعة (الياقوت الأبيض) بالمرتبة الأولى متفوقاً على 70 فريقاً من الجامعات الإقليمية والدولية، في مسابقة "الهالت برايز"، التي عقدت منذ شهرين في القاهرة، وجاري الآن إعداد الفريق رغم جائحة (كورونا) للمسابقة النهائية، التي ستعقد في مدينة بوسطن، بالولايات المتحدة الأمريكية.

أخبار ذات صلة

النقابة العامة للعاملين بالمصارف والبنوك والتأمين تصدر تصريحاً بشأن &#34;انتهاكات&#34; البنوك

النقابة العامة للعاملين بالمصارف والبنوك والتأمين تصدر تصريحاً بشأن "انتهاكات" البنوك

اشتية يوجه إيعازاً للوزارات بشأن القرارات التي أعلنها الرئيس عباس

اشتية يوجه إيعازاً للوزارات بشأن القرارات التي أعلنها الرئيس عباس

&#34;الداخلية&#34; بغزة: وصول 56 مواطناً عالقاً قادمين عبر معبر بيت حانون

"الداخلية" بغزة: وصول 56 مواطناً عالقاً قادمين عبر معبر بيت حانون

غوتيريش لـ &#34;الرئيس عباس&#34;: دعونا الرباعية لمناقشة سبل عقد اجتماع وزاري لبحث القضية الفلسطينية

غوتيريش لـ "الرئيس عباس": دعونا الرباعية لمناقشة سبل عقد اجتماع وزاري لبحث القضية الفلسطينية

اشتية: قرار الضم يعكس برنامج الائتلاف الحكومي الإسرائيلي لتدمير إقامة دولتنا المستقلة

اشتية: قرار الضم يعكس برنامج الائتلاف الحكومي الإسرائيلي لتدمير إقامة دولتنا المستقلة

حماس تُعلق على العرض الجديد للحوثيين بشأن المعتقلين الفلسطينيين في السعودية

حماس تُعلق على العرض الجديد للحوثيين بشأن المعتقلين الفلسطينيين في السعودية

&#34;المنظمات الأهلية&#34;: ترجمة قرارات القيادة تتطلب العمل لاستعادة الوحدة فوراً

"المنظمات الأهلية": ترجمة قرارات القيادة تتطلب العمل لاستعادة الوحدة فوراً

فرنسا: نعمل مع شركاء أوروبيين لمنع قيام إسرائيل بضم الضفة جزئياً

فرنسا: نعمل مع شركاء أوروبيين لمنع قيام إسرائيل بضم الضفة جزئياً

التعليقات

الدنيا حكايات

أسطورة حرب أكتوبر

أسطورة حرب أكتوبر

شؤون فلسطينية

النقابة العامة للعاملين بالمصارف والبنوك والتأمين تصدر تصريحاً بشأن &#34;انتهاكات&#34; البنوك

النقابة العامة للعاملين بالمصارف والبنوك والتأمين تصدر تصريحاً بشأن "انتهاكات" البنوك

اشتية: قرار الضم يعكس برنامج الائتلاف الحكومي الإسرائيلي لتدمير إقامة دولتنا المستقلة

اشتية: قرار الضم يعكس برنامج الائتلاف الحكومي الإسرائيلي لتدمير إقامة دولتنا المستقلة

&#34;المنظمات الأهلية&#34;: ترجمة قرارات القيادة تتطلب العمل لاستعادة الوحدة فوراً

"المنظمات الأهلية": ترجمة قرارات القيادة تتطلب العمل لاستعادة الوحدة فوراً

عشراوي تلقي محاضرة في ندوة افتراضية نظمها مجلس التفاهم العربي البريطاني (كابو)

عشراوي تلقي محاضرة في ندوة افتراضية نظمها مجلس التفاهم العربي البريطاني (كابو)

الخارجية: وفاتان جديدتان بين جالياتنا حول العالم ما يرفع الوفيات لـ 89

الخارجية: وفاتان جديدتان بين جالياتنا حول العالم ما يرفع الوفيات لـ 89

الصحة: ارتفاع إجمالي إصابات (كورونا) في فلسطين إلى 577 إصابة

الصحة: ارتفاع إجمالي إصابات (كورونا) في فلسطين إلى 577 إصابة

غنام تسلم وزيرة الصحة خمسة آلاف مسحة لفحص (كورونا) مقدمة من شركة الثريا

غنام تسلم وزيرة الصحة خمسة آلاف مسحة لفحص (كورونا) مقدمة من شركة الثريا

شاهد.. النخالة: جاهزون لجهاد طويل محكوم لنا فيه بالنصر والوحدة على قاعدة المقاومة

شاهد.. النخالة: جاهزون لجهاد طويل محكوم لنا فيه بالنصر والوحدة على قاعدة المقاومة

منوعات

هذه الطفلة مع محمود عبد العزيز من أكثر الممثلات شهرة

هذه الطفلة مع محمود عبد العزيز من أكثر الممثلات شهرة

فنانة تعترف: &#34;لا أستطيع الإنجاب&#34; وتتعرض للإساءة

فنانة تعترف: "لا أستطيع الإنجاب" وتتعرض للإساءة

بعد عام على الفشل الكلوي.. خالد سامي يكشف مستجدات حالته الصحية

بعد عام على الفشل الكلوي.. خالد سامي يكشف مستجدات حالته الصحية

بكلمات مؤثرة.. نادين نسيب نجيم تكشف عن أمنيتها قبل الموت

بكلمات مؤثرة.. نادين نسيب نجيم تكشف عن أمنيتها قبل الموت

إعلامي يثير الجدل بتصريحه عن وفاة سعاد حسني: &#34;قتلت بسبب الإدمان&#34;

إعلامي يثير الجدل بتصريحه عن وفاة سعاد حسني: "قتلت بسبب الإدمان"

نائب مصري يتهم مسلسل (البرنس) بالحض على زنى المحارم والقتل

نائب مصري يتهم مسلسل (البرنس) بالحض على زنى المحارم والقتل

شاهد: باسل خياط يقلد ضحكة &#34;الجوكر&#34;

شاهد: باسل خياط يقلد ضحكة "الجوكر"

شاهد: فأر في موقع تصوير (بردانة أنا).. ووسام حنا يبدأ بالصراخ

شاهد: فأر في موقع تصوير (بردانة أنا).. ووسام حنا يبدأ بالصراخ

شاهد: إصابة بطل مسلسل الفتوة بوعكة صحية على الهواء

شاهد: إصابة بطل مسلسل الفتوة بوعكة صحية على الهواء

بعد الخلافات بينهما.. نجل أحمد السقا يهنئ محمد رمضان بنجاح &#34;البرنس&#34;

بعد الخلافات بينهما.. نجل أحمد السقا يهنئ محمد رمضان بنجاح "البرنس"

عربي

الأردن: حظر تجوّل شامل لمدّة ثلاثة أيّام بدءاً من منتصف ليلة الخميس

الأردن: حظر تجوّل شامل لمدّة ثلاثة أيّام بدءاً من منتصف ليلة الخميس

نصر الله: نحن أقرب إلى تحرير القدس ونؤكد التزامنا القاطع بالقضية الفلسطينية

نصر الله: نحن أقرب إلى تحرير القدس ونؤكد التزامنا القاطع بالقضية الفلسطينية

السعودية تُصدر قراراً مهماً بشأن السجائر الإلكترونية والمعسل

السعودية تُصدر قراراً مهماً بشأن السجائر الإلكترونية والمعسل

مصر تلزم مواطنيها باستخدام الكمامات خلال صعود حافلات النقل العام

مصر تلزم مواطنيها باستخدام الكمامات خلال صعود حافلات النقل العام