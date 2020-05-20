حماس تُعلق على العرض الجديد للحوثيين بشأن المعتقلين الفلسطينيين في السعودية

علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأربعاء، على العرض الجديد لحركة الحوثي في اليمن، بشأن المعتقلين الفلسطينيين في المملكة العربية السعودية.



وقال المتحدث باسم الحركة، فوزي برهوم، في تصريح لصحيفة (الرسالة)، إن حماس تثمن مبادرة الحوثي بشأن المعتقلين الفلسطينيين بالمملكة.



وقال برهوم: "نثمن ونشكر السيد عبد الملك الحوثي على موقفه ومبادرته بشأن المعتقلين الفلسطينيين في سجون المملكة العربية السعودية"، مطالباً السلطات السعودية، بإنهاء ملف اعتقال الفلسطينيين في سجونها، والإفراج الفوري عنهم، وفي مقدمتهم الأخ محمد الخضري.





وكان الحوثي، أعلن في كلمته بمناسبة يوم القدس العالمي عن زيادة عرضه بالإفراج عن طيار سعودي آخر، وخمسة ضباط آخرين مقابل إفراج المملكة عن المعتقلين الفلسطينيين في سجونها.



وعرض الحوثي في وقت سابق الإفراج عن طيار وأربعة جنود مقابل الإفراج عن المعتقلين.



رام الله- دنيا الوطن