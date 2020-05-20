فرنسا: نعمل مع شركاء أوروبيين لمنع قيام إسرائيل بضم الضفة جزئياً



ووصف الوزير الفرنسي خلال اجتماع برلماني،هذه الخطوة، بأنها ستمثل انتهاكاً خطيراً، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وقال لو دريان: على مدى الأيام القليلة الماضية عقدنا عدة مؤتمرات بالفيديو مع زملاء أوروبيين... بهدف اتخاذ قرار بشأن إجراء مشترك للمنع والرد في نهاية المطاف إذا اتخذ مثل هذا القرار".



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قال في تصريحات سابقة، إن الحكومة ستبدأ مناقشات يوم الأول من تموز/يولية بشأن خطته لبسط السيادة الإسرائيلية على الأراضي التي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها.



وقال الرئيس محمود عباس أمس الثلاثاء: إن منظمة التحرير ودولة فلسطين، أصبحتا الآن في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية بما فيها الأمنية، وذلك رداً على قرارات الضم الإسرائيلية.



رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان: إن باريس تعمل مع شركاء أوروبيين للتوصل إلى خطة تحرك مشتركة لمنع قيام إسرائيل بضم الضفة الغربية جزئياً، والرد عليه في حال أقدمت عليه إسرائيل.