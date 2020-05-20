"العمل" تعلق على الجدل حول صرف الدفعة الأولى لبرنامج مساعدة العمال



كما أن عملية الصرف استهدفت عمال السوق المحلي "المياومة" ضمن معايير محدودة، أعلنت عنها الوزارة سابقاً.



وقالت "العمل": إنه "في إطار الشفافية والنزاهة التي أخذتها الوزارة منذ بداية عملها كفلسفة ونهج؛ حيث أطلقنا دعوة إلى المتضررين الذي سجلوا على الموقع الإلكتروني ولم يتمكنوا من الاستفادة من المساعدة، بتسجيل شكواهم من خلال الموقع الالكتروني للوزارة، وتنطبق عليهم الشروط التي أعلنت للمستفيدين، وستتعامل الوزارة مع كافة الشكاوى والملاحظات الواردة اليها حسب الأصول".



رام الله - دنيا الوطنأصدر وزارة العمل الفلسطينية مساء اليوم الأربعاء، تصريحاً صحفياً في ضوء صرف الدفعة الأولى من برنامج مساعدة العمال المتضررين من جائحة (كورونا)، والمدار من قبل الوزارة والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.وأكدت الوزارة في التصريح الذي نشرته عبر حسابها على (فيسبوك)، تفهمها للجدل الدائر والملاحظات حول البرنامج مؤكدة على نظراً للإمكانيات المحدودة أن الوزارة صرفت مساعدات مالية لحوالي (40) الف عامل، من أصل ما يزيد عن (120) ألف متضرر، علماً ان عدد من سجل على النظام قد بلغ 270 ألف.