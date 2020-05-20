دولي

فرنسا تسجل من جديد ارتفاعاً بعدد وفيات فيروس (كورونا)

فرنسا تسجل من جديد ارتفاعاً بعدد وفيات فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت فرنسا اليوم الأربعاء تسجيل 110 حالات وفاة جديدة، بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة: إن الحصيلة اليومية للوفيات بسبب الفتاك، ارتفعت بنسبة 0.4% مع تسجيل اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الوفيات بسبب (كورونا) بلغ 28132 شخصاً.

كما سجلت فرنسا 418 إصابة جديدة بالفيروس، ما يشكل ارتفاعاً نسبته 0.3%، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 143 ألفا و845 شخصاً.




أخبار ذات صلة

إسرائيل تسجل ارتفاعاً في عدد مصابي فيروس (كورونا)

إسرائيل تسجل ارتفاعاً في عدد مصابي فيروس (كورونا)

تسجيل أعلى عدد من إصابات فيروس (كورونا) على مستوى العالم بيوم واحد

تسجيل أعلى عدد من إصابات فيروس (كورونا) على مستوى العالم بيوم واحد

وزير بلجيكي يدعو أوروبا لفعل كل شيء لمنع جميع مشاريع الضم الإسرائيلية

وزير بلجيكي يدعو أوروبا لفعل كل شيء لمنع جميع مشاريع الضم الإسرائيلية

إسرائيل تسمح بإعادة فتح دور العبادة والاستجمام في الشواطئ بشروط

إسرائيل تسمح بإعادة فتح دور العبادة والاستجمام في الشواطئ بشروط

الرئيس الإيراني حسن روحاني يتعهد بتحرير فلسطين

الرئيس الإيراني حسن روحاني يتعهد بتحرير فلسطين

إثيوبيا تكشف أسباب فشل مفاوضات &#34;سد النهضة&#34;

إثيوبيا تكشف أسباب فشل مفاوضات "سد النهضة"

تقرير مُسرّب يكشف موعد الحصول على عقار لفيروس (كورونا)

تقرير مُسرّب يكشف موعد الحصول على عقار لفيروس (كورونا)

إسرائيل: 279 حالة وفاة بـ (كورونا) و16,659 إصابة

إسرائيل: 279 حالة وفاة بـ (كورونا) و16,659 إصابة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسطورة حرب أكتوبر

أسطورة حرب أكتوبر

شؤون فلسطينية

عشراوي تلقي محاضرة في ندوة افتراضية نظمها مجلس التفاهم العربي البريطاني (كابو)

عشراوي تلقي محاضرة في ندوة افتراضية نظمها مجلس التفاهم العربي البريطاني (كابو)

الخارجية: وفاتان جديدتان بين جالياتنا حول العالم ما يرفع الوفيات لـ 89

الخارجية: وفاتان جديدتان بين جالياتنا حول العالم ما يرفع الوفيات لـ 89

غنام تسلم وزيرة الصحة خمسة آلاف مسحة لفحص (كورونا) مقدمة من شركة الثريا

غنام تسلم وزيرة الصحة خمسة آلاف مسحة لفحص (كورونا) مقدمة من شركة الثريا

شاهد..ملادينوف: موقف الحكومة الفلسطينية ضعيف أمام مواجهة فيروس (كورونا)

شاهد..ملادينوف: موقف الحكومة الفلسطينية ضعيف أمام مواجهة فيروس (كورونا)

الشعبيّة: قرارات اجتماع رام الله لم ترتقِ لما كان مأمولاً منها

الشعبيّة: قرارات اجتماع رام الله لم ترتقِ لما كان مأمولاً منها

جامعة الدول العربية: الحكومة الإسرائيلية الجديدة مازالت تدفع الأمور نحو تصعيد خطير

جامعة الدول العربية: الحكومة الإسرائيلية الجديدة مازالت تدفع الأمور نحو تصعيد خطير

الاتحاد الأوروبي وفنلندا وإيطاليا يقدمون 17 مليون يورو لمستشفيات القدس الشرقية

الاتحاد الأوروبي وفنلندا وإيطاليا يقدمون 17 مليون يورو لمستشفيات القدس الشرقية

هنية يوجه الشكر لإيران ويحذر الاحتلال من أي حماقة بالأقصى

هنية يوجه الشكر لإيران ويحذر الاحتلال من أي حماقة بالأقصى

منوعات

هذه الطفلة مع محمود عبد العزيز من أكثر الممثلات شهرة

هذه الطفلة مع محمود عبد العزيز من أكثر الممثلات شهرة

فنانة تعترف: &#34;لا أستطيع الإنجاب&#34; وتتعرض للإساءة

فنانة تعترف: "لا أستطيع الإنجاب" وتتعرض للإساءة

بعد عام على الفشل الكلوي.. خالد سامي يكشف مستجدات حالته الصحية

بعد عام على الفشل الكلوي.. خالد سامي يكشف مستجدات حالته الصحية

بكلمات مؤثرة.. نادين نسيب نجيم تكشف عن أمنيتها قبل الموت

بكلمات مؤثرة.. نادين نسيب نجيم تكشف عن أمنيتها قبل الموت

إعلامي يثير الجدل بتصريحه عن وفاة سعاد حسني: &#34;قتلت بسبب الإدمان&#34;

إعلامي يثير الجدل بتصريحه عن وفاة سعاد حسني: "قتلت بسبب الإدمان"

نائب مصري يتهم مسلسل (البرنس) بالحض على زنى المحارم والقتل

نائب مصري يتهم مسلسل (البرنس) بالحض على زنى المحارم والقتل

شاهد: باسل خياط يقلد ضحكة &#34;الجوكر&#34;

شاهد: باسل خياط يقلد ضحكة "الجوكر"

شاهد: فأر في موقع تصوير (بردانة أنا).. ووسام حنا يبدأ بالصراخ

شاهد: فأر في موقع تصوير (بردانة أنا).. ووسام حنا يبدأ بالصراخ

شاهد: إصابة بطل مسلسل الفتوة بوعكة صحية على الهواء

شاهد: إصابة بطل مسلسل الفتوة بوعكة صحية على الهواء

بعد الخلافات بينهما.. نجل أحمد السقا يهنئ محمد رمضان بنجاح &#34;البرنس&#34;

بعد الخلافات بينهما.. نجل أحمد السقا يهنئ محمد رمضان بنجاح "البرنس"

عربي

نصر الله: نحن أقرب إلى تحرير القدس ونؤكد التزامنا القاطع بالقضية الفلسطينية

نصر الله: نحن أقرب إلى تحرير القدس ونؤكد التزامنا القاطع بالقضية الفلسطينية

السعودية تُصدر قراراً مهماً بشأن السجائر الإلكترونية والمعسل

السعودية تُصدر قراراً مهماً بشأن السجائر الإلكترونية والمعسل

مصر تلزم مواطنيها باستخدام الكمامات خلال صعود حافلات النقل العام

مصر تلزم مواطنيها باستخدام الكمامات خلال صعود حافلات النقل العام

الشرطة الإسرائيلية تُطلق النار على أردني بزعم تهريب أسلحة من الأردن لفلسطين

الشرطة الإسرائيلية تُطلق النار على أردني بزعم تهريب أسلحة من الأردن لفلسطين