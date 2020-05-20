فرنسا تسجل من جديد ارتفاعاً بعدد وفيات فيروس (كورونا)

أعلنت فرنسا اليوم الأربعاء تسجيل 110 حالات وفاة جديدة، بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية.



وقالت الوزارة: إن الحصيلة اليومية للوفيات بسبب الفتاك، ارتفعت بنسبة 0.4% مع تسجيل اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الوفيات بسبب (كورونا) بلغ 28132 شخصاً.



كما سجلت فرنسا 418 إصابة جديدة بالفيروس، ما يشكل ارتفاعاً نسبته 0.3%، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 143 ألفا و845 شخصاً.











رام الله - دنيا الوطن