ملادينوف: على إسرائيل التخلي عن تهديدها بضم أجزاء من الضفة الغربية

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رام الله - دنيا الوطن

قال مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في للشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف: إن على إسرائيل التخلي عن تهديدها بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.



ووصف ملادينوف مثل تلك الخطة بأنها انتهاك خطير للقانون الدولي من شأنه أن "يغلق الباب أمام استئناف المفاوضات"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قال في تصريحات سابقة، إن الحكومة ستبدأ مناقشات يوم الأول من تموز/يولية بشأن خطته لبسط السيادة الإسرائيلية على الأراضي التي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها.



وكان الرئيس محمود عباس قال أمس الثلاثاء: إن منظمة التحرير ودولة فلسطين، أصبحتا الآن في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية بما فيها الأمنية، وذلك رداً على قرارات الضم الإسرائيلية.