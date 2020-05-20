تسجيل أعلى عدد من إصابات فيروس (كورونا) على مستوى العالم بيوم واحد

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت دول العالم خلال 24 ساعة الماضية، أعلى عدد من الإصابات في يوم واحد بفيروس (كورونا) المستجد حتى الآن.



وقالت منظمة الصحة العالمية، إنه تم تسجيل 106 آلاف حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية، معبرة عن قلقها تجاه الوضع في الدول الفقيرة، في حين تواصل الدول الغنية الخروج من إجراءات العزل العام التي فرضتها في ذروة تفشي الفيروس.



وقال مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي "ما زال أمامنا طريق طويل كي نقطعه مع تفشي هذا الوباء... نحن قلقون للغاية بشأن ارتفاع عدد الحالات في البلدان ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة"، كما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وكانت المنظمة قالت إن التركيز سينصب على مكافحة الجائحة، وإنقاذ الأرواح باستخدام كل الأدوات المتاحة.