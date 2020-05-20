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الأردن: حظر تجوّل شامل لمدّة ثلاثة أيّام بدءاً من منتصف ليلة الخميس

الأردن: حظر تجوّل شامل لمدّة ثلاثة أيّام بدءاً من منتصف ليلة الخميس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت التلفزيون الأردني مساء اليوم الأربعاء، أن السلطات ستفرض حظر تجوّل شامل لمدّة ثلاثة أيّام بدءاً من منتصف ليلة الخميس.

يأتي ذلك على خلفية تطوّرات الوضع الوبائي بفيروس (كورونا) في البلاد، وارتفاع عدد الإصابات بشكل ملحوظ خلال الأيّام الماضية.

وأعلن وزير الصحة د. سعد جابر تسجيل 23 حالة إصابة بفيروس (كورونا) المستجد في المملكة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الجائحة إلى 672.

وتوزعت الحالات 23 الجديدة، التي توزعت على النحو الآتي، حالتان في محافظة المفرق يجري الاستقصاء عن سبب إصابتهما والمخالطين لهما، سبع حالات لسائقي شاحنات على حدود العمري، ومن بينهم ثلاثة أردنيين، ليبلغ عدد الحالات المصابة من سائقي الشاحنات منذ بدء الفحص 113 حالة منهم 47 سائقا أردنيا.

وتم تسجيل سبع حالات من عائلة واحدة مخالطين لأحد سائقي الشاحنات في منطقة بعمان تم عزلها قبل أربعة أيام.

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