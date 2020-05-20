شؤون فلسطينية

الخارجية: وفاتان جديدتان بين جالياتنا حول العالم ما يرفع الوفيات لـ 89

الخارجية: وفاتان جديدتان بين جالياتنا حول العالم ما يرفع الوفيات لـ 89
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنه تم تسجيل وفاتين جديدتين بفيروس (كورونا) المستجد، بين أبناء جالياتنا حول العالم، ما يرفع عدد الوفيات حتى اللحظة إلى 89 حالة.

وأضافت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، اليوم الأربعاء، أن الوفاة الأولى سجلت في دولة الإمارات، والثانية في الولايات المتحدة الأميركية، لافتة إلى أن عدد الإصابات بلغ حتى الآن 1579، بينها 751 حالة تعافٍ.

وأوضحت أن فريق العمل المختص بمتابعة اعمال اللجنة الفنية لتطورات "كورونا" أكد الانتهاء من إجراء التنسيقات اللازمة لدخول الدفعة التاسعة من العالقين في المملكة الأردنية الهاشمية غدا الخميس، وهي الثالثة من أبناء شعبنا في قطاع غزة، بما في ذلك تنسيق وصولهم الى معبر بيت حانون.

الولايات المتحدة الأميركية: وفاة جديدة بفيروس كورونا بين جاليتنا

أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية، بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطنة رئيسة بدر الدين (70 عاما) في ولاية ميتشغن، ليرتفع عدد حالات الوفاة الى 51، وتسجيل إصابة جديدة في ولاية فلوريدا ليرتفع عدد الإصابات إلى 768، كذلك تسجيل حالة تعافٍ في ولاية ميتشعن ليرتفع عدد الحالات المتعافية الى 259.

هولندا: جاليتنا بخير ولا إصابات

تقوم بعثة فلسطين لدى مملكة هولندا، بمتابعة أوضاع الجالية والطلبة الفلسطينيين، والتواصل معهم للاطلاع والاطمئنان على أوضاعهم في ظل الاحوال الصعبة الراهنة نظرا لاستمرار جائحة كورونا.

وقامت البعثة بالاتصال مع عائلات المصابين بالفيروس، والبالغ عددهم ثمانية أشخاص وفقا للمعلومات المتوفرة لديها، وذلك للاطمئنان على صحتهم وتفقد احتياجاتهم، علما بأن العديد منهم يتماثلون للشفاء الآن.

يشار إلى أنه لم يتم تسجيل أية إصابات جديدة بين أبناء الجالية وفقا للمعلومات المتوفرة لدى البعثة، كما وتستمر بالتواصل مع المواطنين والطلبة الفلسطينيين العالقين لتفقد أحوالهم، وتقديم اية مساعدة يحتاجون إليها.

كندا: إصابة عائلة فلسطينية بالفيروس

اكدت المفوضية العامة لفلسطين لدى كندا، إصابة عائلة فلسطينية مكونة من 5 افراد بفيروس "كورونا"، مشيرة إلى انها قامت بالتواصل معها والاطمئنان عليها، وأفرادها جميعا بصحة جيدة في طور التعافي ويخضعون للحجر الصحي.

وقالت "يتم متابعة أوضاعهم من قبل وزارة الصحة الكندية، وبذلك يصبح اجمالي الإصابات 15، منها 12 حالة تعاف، وحالة واحدة في طور التعافي، بالإضافة الى حالتي وفاة".

وفاة في الإمارات

افادتنا سفارة دولة فلسطين لدى الامارات العربية المتحدة، بأنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطن فتحي محمد الاسدي (70 عاما) بسبب "كورونا"، ليرتفع عدد الوفيات في صفوف الجالية الى 11.

سفارتنا لدى تونس تطمئن على جاليتنا وطلبتنا

طمأنت خلية الازمة التي شكلتها سفارة دولة فلسطين لدى تونس بالشراكة مع الجالية والاتحاد العام لطلبة فلسطين على أوضاع الجالية والطلبة والعالقين، مؤكدة تواصلها معهم لتأمين احتياجاتهم ومستلزماتهم الضرورية وفقا لإمكانياتها، حيث لم يتم تسجيل إصابات بينهم.

وشكلت صندوقا للتبرعات المادية والعينية منذ بداية الازمة لهذا الغرض، وقامت بتوزيع مساعدات مالية أسبوعية لعدد كبير من الحالات الاجتماعية المستعجلة، وسلال غذائية منذ بداية شهر رمضان المبارك وشملت عائلات محتاجة وطلبة بالإضافة الى طلبة جزائريين وموريتانيين ومن بوركينا فاسو وغنينا والسنغال.

وتم تأمين وصول 65 سلة غذائية الى ولايات مختلفة، ووزعت وجبات إفطار للطلبة، وامنت علاج بعض الحالات المستعجلة التي تحتاج الى متابعة صحية بحيث شملت 8 طلبة.

ومع قرب انتهاء شهر رمضان المبارك وزعت 2000 قسيمة وملابس واغطية على الحالات الاجتماعية المحتاجة.

فنزويلا: توزيع مساعدات على الجالية والطلبة والعالقين

قامت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية، بتوزيع سلال غذائية متنوعة على ابناء الجالية والطلاب الفلسطينيين المقيمين في ولاية لاغوايرا الفنزويلية، بتبرع من المركز الاسلامي في كراكاس.

كما وتتابع السفارة شؤون الطلاب وأبناء الجالية واحتياجاتهم، وتتواصل معهم عبر رقم الطوارئ للإجابة على استفساراتهم، وتؤكد عدم وجود اية اصابة في صفوفهم.

كردستان العراق: لا إصابات بالفيروس

تواصل القنصلية العامة لدول فلسطين لدى كردستان العراق متابعتها لشؤون الجالية والطلبة واللاجئين وتطمئن على صحتهم واوضاعهم المعيشية، وتفيد بعدم تسجيل اية اصابة بالفيروس بصفوفهم، كما تتابع القضايا التي تتعلق بإقامات المواطنين خاصة حملة الوثائق السورية واللبنانية.

سفارتنا لدى زمبابوي: جاليتنا بخير

تتواصل سفارة دولة فلسطين لدى زمبابوي، مع الجالية الفلسطينية المتواجدة في كل من زمبابوي، وبوتسوانا وملاوي، ولم تسجل حتى الآن أية إصابات بينهم.

وأبلغت السفارة الجميع بان يتواصلوا معها عبر ارقام هواتف للطوارئ في حال تعرض أي أحد لأية إصابة او احتاج أية مساعدة، علما بأن الدول الثلاث فرضت اغلاقا تاما وقيودا على الحركة إلا للضرورة بالإضافة الى إجراءات وقائية أخرى تحت طائلة القانون، مشددة على أنه لا يوجد عالقين لديها.

هنجاريا: التعامل مع حالات مرضية وتوفير الرعاية لهم ولا إصابات بـ "كورونا"

اكدت سفارة دولة فلسطين لدى هنجاريا انه لم تسجل اية اصابة في صفوف ابناء الجالية والطلبة منذ بداية الفيروس، وان خلية الازمة التي شكلتها تعاملت مع حالات مرضية لعدد من الطلبة، ووفرت لهم الرعاية الصحية والمعيشية، اضافة الى تعاملها مع عديد الحالات الاجتماعية المتضررة نتيجة الازمة.

وتتابع خلية الازمة موضوع العالقين في هنجاريا لحصر اعدادهم ومساعدتهم وعددهم 5، وهم طالبة واحدة انهت دراستها و4 من طلبة الدراسات العليا.

سفارتنا لدى كازخستان تطمئن على أوضاع جاليتنا وطلبتنا

تواصل السفارة عملها ضمن خلية الازمة بالاطمئنان والتواصل مع الجالية الفلسطينية المتواجدة في مختلف الاقاليم في كازخستان، حيث لم تسجل سوى اصابة واحدة في صفوفها لغاية اللحظة، كما وتقوم بتقديم يد العون والمساعدة للمحتاجين والمعوزين من خلال السلات الغذائية وغيره.

وتؤكد السفارة بأن الحكومة الكازاخية قد بدأت باتخاذ اجراءات التخفيف ورفع الحظر التدريجي ليتم اعادة الحياة لمسارها الطبيعي، ومن هذه الاجراءات انها قامت بفتح اماكن العبادة مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي وبسعة 30 بالمئة فقط، وكذلك المقاهي والمطاعم المتواجدة فقط في الهواء الطلق، كما وسيتم استئناف رحلات الطيران الداخلي والقطارات.

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