الصحة: ارتفاع إجمالي إصابات (كورونا) في فلسطين إلى 577 إصابة

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الصحة، مساء اليوم الأربعاء، بتسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في فلسطين إلى 577 إصابة، منذ بدء ظهور الفيروس في فلسطين.



حيث أفادت صحة غزة في مؤتمر صحفي باصابة سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في القطاع من المحجورين داخل الحجر الصحي والعائدين مؤخرًا عبر (معبر رفح البري).



وقال الناطق باسم الوزارة، أشرف القدرة: إن الوزارة تتابع مع المؤسسات الحكومية جملة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في قطاع غزة.



وأضاف القدرة: "وزارة الصحة تتابع 1630 مستضاف داخل 16 مركز حجر صحي على مدار الساعة، واجمالي الحالات المسجلة بفيروس كورونا في قطاع غزة 30 اصابة منذ مارس الماضي ، تعافى منها 16 حالة ولازالت 14 اصابات تحت العلاج بمستشفى العزل".