شؤون فلسطينية

غنام تسلم وزيرة الصحة خمسة آلاف مسحة لفحص (كورونا) مقدمة من شركة الثريا

غنام تسلم وزيرة الصحة خمسة آلاف مسحة لفحص (كورونا) مقدمة من شركة الثريا
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
سلمت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، اليوم الأربعاء، وزيرة الصحة مي الكيلة 5000 مسحة فحص لفيروس "كورونا"، مقدمة من شركة الثريا ومالكها الفلسطيني المغترب جواد الرابي، بالتعاون مع المجلس الفلسطيني الأميركي، ومؤسسة الإغاثة الإنسانية في شيكاغو.

وأوضحت غنام في تصريح نقلته الوكالة الفلسطينية الرسمية، خلال لقاء عقد في مكتبها، بحضور مدير عام جهاز الاستخبارات العسكرية اللواء زكريا مصلح وممثلين عن الشركة، أن هذه المسحات تأتي في إطار التكامل بين المحافظة والوزارة، ما يسمح بإجراء مزيد من الفحوصات المخبرية للمواطنين المشتبه باصابتهم بفيروس "كورونا"، حماية لشعبنا من تفشي هذا الوباء، وقالت: نعول على وعي شعبنا والتزامه بالتعليمات حتى نستطيع الخروج من هذه الأزمة بأقل الأضرار والخسائر .

وتوجهت المحافظ غنام بالشكر للشركة ومالكها جواد الرابي، ولكافة القائمين على عملية إحضار المسحات إلى فلسطين، وجاليتنا الفلسطينية في أميركا ونبيل الكوك لتنسيقه الجهود والمشاريع الداعمة لشعبنا، مشيرة إلى أن المحافظة وبالتعاون مع  جاليتنا في الولايات المتحدة، تنفذ العديد من الأنشطة الصحية والاجتماعية بشكل متواصل في فلسطين.

بدورها، شكرت الوزيرة الكيلة الشركة المتبرعة وجاليتنا في أميركا، والمحافظ غنام على تنسيق الجهود من أجل إيصال المسحات لوزارة الصحة، مؤكدة أن التكاتف الذي تشهده جميع القطاعات الفلسطينية للتصدي لفيروس "كورونا" سيساهم في تعافي شعبنا من هذا الوباء وسيساعد في السيطرة عليه.

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