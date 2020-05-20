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نصر الله: نحن أقرب إلى تحرير القدس ونؤكد التزامنا القاطع بالقضية الفلسطينية

نصر الله: نحن أقرب إلى تحرير القدس ونؤكد التزامنا القاطع بالقضية الفلسطينية
حسن نصر الله
رام الله - دنيا الوطن
قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، إن محاولات عزل فلسطين والشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية لم يكتب ولن يكتب لها النجاح، مضيفاً: "نحن أقرب لتحرير القدس".

وأضاف نصر الله: "يوم القدس هذا العام يأتي متزامنا مع عيد المقاومة والتحرير في لبنان، ونؤكد في حزب الله التزامنا القاطع بالقضية الفلسطينية".

وتابع: "نؤكد في حزب الله عهدنا على المضي إلى جانب شعبنا الفلسطيني الصابر المظلوم وفصائله المقاومة وكل قوى الأمة الحية، وكلنا ثقة بأن النصر سيكون قريباً وصبر المقاومين وشعوبنا ستبدل وتغير كل المعادلات".

واستطرد: "نفتقد هذا العام قائدا كبيرا على طريق القدس وفي جبهة القدس والذي سمي بحق شهيد القدس القائد الحاج قاسم سليماني، والذي كان ركناً عظيماً من أركان المقاومة ومعاركها وانتصاراتها والممهد الأكبر لانتصارها الكبير الآتي بتحرير القدس".

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