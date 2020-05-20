الحوثيون يقدمون عرضاً جديداً للسعودية مقابل الإفراج عن معتقلي حماس

أعلن عبد الملك الحوثي، زعيم حركة أنصار الله اليمنية، رفعه لسقف العرض الذي قدمه للسعودية سابقاً مقابل الإفراج عن معتقلي حركة حماس في السعودية.





وقال الحوثي، في كلمة له، الأربعاء: "نرفع سقف الصفقة باضافة طيار آخر و5 ضباط آخرين في عرض الافراج عن الفلسطينيين بالسجون السعودية".





وفي وقت سابق، أبدت جماعة الحوثي اليمنية، الخميس، استعدادها للإفراج عن 5 سعوديين بينهم طيار، مقابل الإفراج عن أعضاء في حركة "حماس" الفلسطينية موقوفين لدى المملكة.



جاء ذلك في خطاب متلفز ألقاه زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، بثته قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، في الذكرى الخامسة لانطلاق عمليات التحالف العربي في اليمن.



وقال الحوثي: "نعلن استعدادنا الإفراج عن أحد الطيارين السعوديين وأربعة من ضباط وجنود النظام السعودي، مقابل الإفراج عن المعتقلين المظلومين من أعضاء حركة حماس في السعودية".



وأضاف: "نؤكد جاهزيتنا التامة لإنجاز عملية تبادل الأسرى التي دأب العدوان على التنصل منها".



رام الله - دنيا الوطن