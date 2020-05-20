مبادرة (عيلة واحدة) تصرف (200 شيكل) لـ2000 أسرة متعففة بقطاع غزة

وأفادت المبادرة أن الصرف سيكون للأسماء التي قام الموظفون بترشيحهم وتنطبق عليهم الشروط في نفس الوقت.



وأهابت المبادرة بالمواطنين المستفيدين الالتزام بالمواعيد المحددة لهم في البطاقات التي وصلتهم حفاظا على سلامتهم، فيما جددت شكرها للموظفين المتبرعين من مستحقاتهم لدعم الفقراء والمحتاجين.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت مبادرة (عيلة واحدة)، اليوم الأربعاء،عن صرف مساعدة نقدية (200 شيكل) لـ2000 أسرة متعففة بمبلغ قيمته الإجمالية (400.000 شيكل) التي تم التبرع بها من مستحقات موظفي الحكومة لصالح الأسر الفقيرة والمحتاجة.