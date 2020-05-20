عاجل

  • أبو الغيط: الخطوات الإسرائيلية الأخيرة ستضع الفلسطينيين على مسار المواجهة

  • أبو الغيط: على العالم أن يستمع بإمعان لخطاب الرئيس عباس الذي يُعد بمثابة جرس

  • أبو الغيط: خطوة الضم ستكون له إنعكاسات سلبية شديدة

  • أبو الغيط: الحكومة الإسرائيلية الجديدة مازالت تدفع الأمور نحو تصعيد خطير

  • أبو الغيط يُعبر عن مساندته للرئيس عباس في التصدي لمخطط الضم الإسرائيلي

  • ملادينوف: موقف الحكومة الفلسطينية ضعيف أمام مواجهة فيروس كورونا

  • ملادينوف: علينا أن نعمل للتخفيف من الصعوبات التي يواجهها الشعب الفلسطيني

  • ملادينوف: يجب تقديم الدعم للسلطة الفلسطينية لتضع حد لأزمة فيروس كورونا

  • ملادينوف: موقف الحكومة الفلسطينية ضعيف أمام مواجهة فيروس كورونا

مباشر | مجلس الأمن يعقد جلسة لمناقشة قرار الرئيس عباس بشأن الاتفاقيات مع اسرائيل

دولي

وزير بلجيكي يدعو أوروبا لفعل كل شيء لمنع جميع مشاريع الضم الإسرائيلية

وزير بلجيكي يدعو أوروبا لفعل كل شيء لمنع جميع مشاريع الضم الإسرائيلية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
دعا الرئيس الفخري للبرلمان الفيدرالي البلجيكي، وزير الدولة آندريه فلاهو أوروبا "لفعل كل شيء لمنع جميع مشاريع الضم الإسرائيلية".

وقال في تصريح له نقلته (الوكالة الفلسطينية الرسمية)، إنه "لمواجهة التصعيد المتزايد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ولمواجهة المواقف اللاواعية والوحشية والأحادية من جانب الرئيس الأميركي، ولمواجهة العرض غير المقبول للرئيس ترمب "صفقة القرن"، ولمواجهة المشروع الإسرائيلي لضم جزء من الضفة الغربية، فإنه يجب على أوروبا فعل كل شيء لمنع جميع مشاريع الضم".

وتابع انه "أصبح من الضروري جداً تنظيم مؤتمر دولي برعاية أوروبية- بلجيكية من أجل السلام في الشرق الأوسط، وسلام يسمح لجميع السكان بالعيش وبناء مستقبلهم بحرية".

أخبار ذات صلة

إسرائيل تسمح بإعادة فتح دور العبادة والاستجمام في الشواطئ بشروط

إسرائيل تسمح بإعادة فتح دور العبادة والاستجمام في الشواطئ بشروط

الرئيس الإيراني حسن روحاني يتعهد بتحرير فلسطين

الرئيس الإيراني حسن روحاني يتعهد بتحرير فلسطين

إثيوبيا تكشف أسباب فشل مفاوضات &#34;سد النهضة&#34;

إثيوبيا تكشف أسباب فشل مفاوضات "سد النهضة"

تقرير مُسرّب يكشف موعد الحصول على عقار لفيروس (كورونا)

تقرير مُسرّب يكشف موعد الحصول على عقار لفيروس (كورونا)

إسرائيل: 279 حالة وفاة بـ (كورونا) و16,659 إصابة

إسرائيل: 279 حالة وفاة بـ (كورونا) و16,659 إصابة

الصحة العالمية: الأيام المقبلة قاتمة لكننا سنتغلب عليها

الصحة العالمية: الأيام المقبلة قاتمة لكننا سنتغلب عليها

324 ألف وفاة بفيروس (كورونا) والإصابات تقترب من خمسة ملايين

324 ألف وفاة بفيروس (كورونا) والإصابات تقترب من خمسة ملايين

25 دولة أوروبية تُطالب إسرائيل بالتخلي عن خطط الضم بالضفة الغربية

25 دولة أوروبية تُطالب إسرائيل بالتخلي عن خطط الضم بالضفة الغربية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسطورة حرب أكتوبر

أسطورة حرب أكتوبر

شؤون فلسطينية

المطران حنا: تداعيات (كورونا) في بلادنا جعلت الكثيرين يعيشون بأوضاع صعبة

المطران حنا: تداعيات (كورونا) في بلادنا جعلت الكثيرين يعيشون بأوضاع صعبة

صندوق &#34;وقفة عز&#34; يشكر شركة (أرنست وينغ) على تبرعها بالتدقيق المالي مجاناً للصندوق

صندوق "وقفة عز" يشكر شركة (أرنست وينغ) على تبرعها بالتدقيق المالي مجاناً للصندوق

أبو يوسف: قرارات القيادة تاريخية لقلبها المعركة التي حاول الاحتلال فرضها علينا

أبو يوسف: قرارات القيادة تاريخية لقلبها المعركة التي حاول الاحتلال فرضها علينا

اتحاد المعلمين يؤكد وقوفه خلف الرئيس عباس برفض مصادرة حقوق شعبنا

اتحاد المعلمين يؤكد وقوفه خلف الرئيس عباس برفض مصادرة حقوق شعبنا

منصور: مجلس الأمن يناقش اليوم قرار القيادة بالانسحاب من الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال

منصور: مجلس الأمن يناقش اليوم قرار القيادة بالانسحاب من الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال

عريقات: قرار القيادة دخل حيز التنفيذ بشكل فوري وبمجرد انتهاء خطاب الرئيس

عريقات: قرار القيادة دخل حيز التنفيذ بشكل فوري وبمجرد انتهاء خطاب الرئيس

الاحتلال يقتحم &#34;الجفتلك&#34; بالأغوار ويُصادر خطوطًا للمياه

الاحتلال يقتحم "الجفتلك" بالأغوار ويُصادر خطوطًا للمياه

الديمقراطية تدعو لترجمة قرارات الاجتماع القيادي في خطوات وإجراءات تنفيذية

الديمقراطية تدعو لترجمة قرارات الاجتماع القيادي في خطوات وإجراءات تنفيذية

منوعات

هذه الطفلة مع محمود عبد العزيز من أكثر الممثلات شهرة

هذه الطفلة مع محمود عبد العزيز من أكثر الممثلات شهرة

فنانة تعترف: &#34;لا أستطيع الإنجاب&#34; وتتعرض للإساءة

فنانة تعترف: "لا أستطيع الإنجاب" وتتعرض للإساءة

بعد عام على الفشل الكلوي.. خالد سامي يكشف مستجدات حالته الصحية

بعد عام على الفشل الكلوي.. خالد سامي يكشف مستجدات حالته الصحية

بكلمات مؤثرة.. نادين نسيب نجيم تكشف عن أمنيتها قبل الموت

بكلمات مؤثرة.. نادين نسيب نجيم تكشف عن أمنيتها قبل الموت

إعلامي يثير الجدل بتصريحه عن وفاة سعاد حسني: &#34;قتلت بسبب الإدمان&#34;

إعلامي يثير الجدل بتصريحه عن وفاة سعاد حسني: "قتلت بسبب الإدمان"

نائب مصري يتهم مسلسل (البرنس) بالحض على زنى المحارم والقتل

نائب مصري يتهم مسلسل (البرنس) بالحض على زنى المحارم والقتل

شاهد: باسل خياط يقلد ضحكة &#34;الجوكر&#34;

شاهد: باسل خياط يقلد ضحكة "الجوكر"

شاهد: فأر في موقع تصوير (بردانة أنا).. ووسام حنا يبدأ بالصراخ

شاهد: فأر في موقع تصوير (بردانة أنا).. ووسام حنا يبدأ بالصراخ

شاهد: إصابة بطل مسلسل الفتوة بوعكة صحية على الهواء

شاهد: إصابة بطل مسلسل الفتوة بوعكة صحية على الهواء

بعد الخلافات بينهما.. نجل أحمد السقا يهنئ محمد رمضان بنجاح &#34;البرنس&#34;

بعد الخلافات بينهما.. نجل أحمد السقا يهنئ محمد رمضان بنجاح "البرنس"

عربي

السعودية تُصدر قراراً مهماً بشأن السجائر الإلكترونية والمعسل

السعودية تُصدر قراراً مهماً بشأن السجائر الإلكترونية والمعسل

مصر تلزم مواطنيها باستخدام الكمامات خلال صعود حافلات النقل العام

مصر تلزم مواطنيها باستخدام الكمامات خلال صعود حافلات النقل العام

الشرطة الإسرائيلية تُطلق النار على أردني بزعم تهريب أسلحة من الأردن لفلسطين

الشرطة الإسرائيلية تُطلق النار على أردني بزعم تهريب أسلحة من الأردن لفلسطين

معهد البحوث الفلكية المصري يُحدد أول أيام عيد الفطر السعيد

معهد البحوث الفلكية المصري يُحدد أول أيام عيد الفطر السعيد