وزير بلجيكي يدعو أوروبا لفعل كل شيء لمنع جميع مشاريع الضم الإسرائيلية

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رام الله - دنيا الوطن

دعا الرئيس الفخري للبرلمان الفيدرالي البلجيكي، وزير الدولة آندريه فلاهو أوروبا "لفعل كل شيء لمنع جميع مشاريع الضم الإسرائيلية".



وقال في تصريح له نقلته (الوكالة الفلسطينية الرسمية)، إنه "لمواجهة التصعيد المتزايد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ولمواجهة المواقف اللاواعية والوحشية والأحادية من جانب الرئيس الأميركي، ولمواجهة العرض غير المقبول للرئيس ترمب "صفقة القرن"، ولمواجهة المشروع الإسرائيلي لضم جزء من الضفة الغربية، فإنه يجب على أوروبا فعل كل شيء لمنع جميع مشاريع الضم".



وتابع انه "أصبح من الضروري جداً تنظيم مؤتمر دولي برعاية أوروبية- بلجيكية من أجل السلام في الشرق الأوسط، وسلام يسمح لجميع السكان بالعيش وبناء مستقبلهم بحرية".