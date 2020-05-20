المطران حنا: تداعيات (كورونا) في بلادنا جعلت الكثيرين يعيشون بأوضاع صعبة



فقد عانى الناس كثيراً في هذه الحقبة في ظل عزلة عن العالم الخارجي، وقد كان المنفس الوحيد للناس، هو وسائل التواصل الاجتماعي المتاحة، لقد كان زمن كورونا زمنً قاسياً مؤلماً على شعبنا، وعلى كل شعوب العالم، ونتمنى أن يزول وأن ينتهي هذا الكابوس بأسرع ما يمكن.



نوجه كلمتنا إلى أبناء شعبنا في هذه الظروف، وخاصة أن تداعيات (كورونا) الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية، سوف تكون صعبة على المواطنين، ونقول لهم واجهوا هذه التحديات بمسؤولية وحكمة، بعيداً عن حالة القلق والتوتر والخوف، والتي قد تكون تداعياتها عليكم أخطر من (كورونا) نفسها.



نعلم جيداً أننا أمام جيش من العاطلين عن العمل، والكثيرون فقدوا دخلهم الشهري، الذي من خلاله يعيلون أسرهم، نحن امام كارثة انسانية واجتماعية تحتاج الى مزيد من التضامن والتكافل والتعاون حتى نخرج من تداعيات (كورونا) إلى مرحلة جديدة وإلى حقبة جديدة، نتمنى أن تكون أفضل من سابقتها.





شبابنا العاطلون عن العمل وابناؤنا الذين فرضت عليهم استقالات جماعية بسبب اغلاق المرافق العامة هؤلاء يجب ان يعودوا الى عملهم ولو بشكل تدريجي مع حالة الانفتاح التي نشهدها ، فلا يجوز ان يبقى ابناءنا عاطلين عن العمل ولا يجوز ان يبقى شبابنا بعيدين عن ظائفهم التي تعيل اسرا واطفالا يحتاجون الى كل مقومات الحياة الضرورية.



وضعنا في زمن الكورونا صعب ولكن لا يجوز اليأس والقنوط فالكورونا ذاهبة غير مأسوف عليها وقد كانت خبرة مريرة غير مسبوقة في تاريخنا الحديث ونتمنى الا تعود.



نتمنى ان تعود الحياة الطبيعية الى بلادنا بعيدا عن الكورونا وتداعياتها وان تفتح دور العبادة وان يعود الناس الى وظائفهم واعمالهم واشغالهم



علينا ان نكون عائلة واحدة في مواجهة تداعيات الكورونا المأساوية فظاهرة الفقر والجوع والعوز موجودة في مجتمعنا وقد ازدادت مع الكورونا ونتمنى مع بدء اجراءات التسهيلات المرتقبة بأن تعود الامور الى نصابها الصحيح وان يعود المفصولون من اشغالهم لكي يتمكنوا من اعالة اسرهم.



نقول لابناء شعبنا ابقوا بعيدين عن التوتر والعصبية والقلق فما نمر به يمكن ان يعالج بالروية والحكمة واتخاذ الخطوات المدروسة التي تصون حقوقكم وفي نفس الوقت تحافظ على صحتكم وعافيتكم.



رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، بأننا نتمنى أن يؤدي وباء (كورونا) الذي اجتاح العالم بأسره إلى ادراك قيمة الحياة الإنسانية، ونحن في هذه اأرض المقدسة، وصل إلينا هذا الوباء، كما وصل إلى سائر أرجاء العالم، وإلى الدول العربية المحيطة بنا، وقد اتخذت إجراءات احترازية، كان أهمها مسألة الحجر الصحي الجماعي، ومنع التنقل من مكان إلى مكان.