تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بقطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في القطاع من المحجورين داخل الحجر الصحي والعائدين مؤخرًا عبر (معبر رفح البري).



وقال الناطق باسم الوزارة، أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحفي، إن الوزارة والمؤسسات الحكومية تتابع جملة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في قطاع غزة، وتتابع 1630 مستضاف داخل 16 مركز حجر صحي على مدار الساعة.



وتابع القدرة: "إجمالي الحالات المسجلة بفيروس كورونا في قطاع غزة 30 اصابة منذ مارس الماضي ، تعافى منها 16 حالة ولازالت 14 اصابات تحت العلاج بمستشفى العزل".



وأضاف: "لازال المختبر المركزي يجرى الفحص المخبري لمئات العينات التي سحبها فريق الاستجابة السريع من المستضافين داخل مراكز الحجر الصحي"، مشيراً إلى أن إمكانية ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا داخل قطاع غزة تظل قائمة حتى مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية .



وتابع: "إن خطر فيروس كورونا سيبقى حاضرا و بقوة ما لم يتم التوصل إلى لقاح أو علاج أو طرأ تغير على سلوك الفيروس، ونهيب بكافة المواطنين عدم التواجد في أماكن التجمعات وأماكن الزحام وعدم التحرك الا اذا دعت الضرورة و وفق إجراءات السلامة.



واستكمل: "نؤكد على كبار السن والاطفال وذوي الامراض المزمنة وامراض الجهاز التنفسي وضعف المناعة عدم الخروج من المنزل واتباع ارشادات الوقاية، ونؤكد على كافة الذين انهوا الحجر الصحي مؤخرا الالتزام في المنزل واتباع تعليمات الوقاية حفاظا على صحة المجتمع".



وقال القدرة: "وزارة الصحة تمر بمرحلة قاسية من نقص الادوية والمستهلكات الطبية ولوزام المختبرات جراء استمرار الحصار الاسرائيلي وعدم توريد سوى 5% من احتياجنا السنوي من مستودعات الوزارة برام الله منذ بداية العام الجاري".



وأضاف: "وزارة الصحة تستهجن عدم ارسال حصة قطاع غزة من المساعدات الدولية التي استلمتها السلطة الفلسطينية لمواجهة جائحة كورونا، ونطالب كافة الجهات المعنية للاسراع في تلبية الاحتياجات الطارئة من أجل تحقيق الاستجابة الاولى لمواجهة وباء كورونا وفق خطة الوزارة".



رام الله - دنيا الوطن