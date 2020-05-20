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شؤون فلسطينية

صندوق "وقفة عز" يشكر شركة (أرنست وينغ) على تبرعها بالتدقيق المالي مجاناً للصندوق

صندوق "وقفة عز" يشكر شركة (أرنست وينغ) على تبرعها بالتدقيق المالي مجاناً للصندوق
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
وقع صندوق "وقفة عز" وشركة (أرنست ويونغ) اتفاقية لإجراء التدقيق الخارجي على العمليات المالية الصادرة والواردة من وإلى الصندوق مجاناً. 

وقد وقع الاتفاقية، رئيس الصندوق، طلال ناصر الدين، والشريك المسؤول عن خدمات التدقيق في الشركة، سائد عبد الله.

وشكر ناصر الدين، شركة (ارنست وينغ) المعروفة بمهنيتها العالية على مستوى العالم، على التبرع بإجراء التدقيق مجاناً على حركات الصندوق، مؤكداً أن هذا ينم عن المسؤولية الوطنية العالية، التي تتمتع بها الشركة وانتمائها للوطن.

وأكد ناصر الدين، أن جميع الأموال التي تدخل الصندوق، ستصرف للتبرعات، دون اقتطاع أي مبلغ للمصاريف الإدارية والتشغيلية للصندوق، حيث يقوم الفريق الإداري والفريق التابع له، بالتطوع لأداء هذه المهمة الوطنية، كما وشكر ناصر الدين جميع الشركات والوكالات الإعلامية على تبرعها أيضاً بالأمور الدعائية والإعلامية للصندوق.

والجدير ذكره، أن توقيع هذه الاتفاقية، يأتي تماشياً مع توجهات الصندوق بترسيخ أعلى معايير الشفافية والنزاهة في إدارة موارد الصندوق.
 
وفي سياق متصل، تقوم اللجنة المالية، المنبثقة عن الفريق الإداري، بمهمة التدقيق الداخلي على إدارة العمليات المالية للصندوق.

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