آخر مستجدات اجتماع القيادة الطارئ لبحث تنفيذ وقف الاتفاقيات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية

وقد أعلن الرئيس محمود عباس، مساء أمس الثلاثاء، أن منظمة التحرير، ودولة فلسطين، أصبحتا اليوم في حل من جميع الاتفاقيات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، بما فيها الأمنية، رداً على مخطط الضم الإسرائيلي.

وقد أعلن الرئيس محمود عباس، مساء أمس الثلاثاء، أن منظمة التحرير، ودولة فلسطين، أصبحتا اليوم في حل من جميع الاتفاقيات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، بما فيها الأمنية، رداً على مخطط الضم الإسرائيلي.

انسحاب الجبهة الشعبية

وانسحبت الجبهة الشعبية، مساء أمس الثلاثاء، من اجتماع القيادة الفلسطينية، بعد مشادة كلامية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.





وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة، ماهر مزهر، إن ممثل الجبهة في اجتماع الرئيس عباس، عمر شحادة، انسحب من الاجتماع احتجاجاً على صيغة البيان الختامي، التي تظهر مراهنة القيادة الفلسطينية على المفاوضات مع الاحتلال.





وأوضح مزهر، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن مشادة كلامية، وقعت بين الرئيس عباس، وممثل الجبهة، وأفضت لتدخل الأمن، لافتاً إلى أن الرئيس عباس، "تَنمّر" على ممثل الجبهة خلال الاجتماع.





اشتية: قررنا الانفكاك من كل اتفاق مع إسرائيل



