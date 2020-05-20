الإغاثة الزراعية تسلم مدخلات انتاج للمستفيدين من مشروع " أسر فلسطينية منتجة "

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رام الله - دنيا الوطن

سلمت جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية ) الدفعة الأولى من مدخلات مشاريع للأسر في منطقة دورا ، و ياتي هذا النشاط ضمن أنشطة مشروع " عائلات فلسطينية منتجة " بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية و بتمول من مجموعة شركات فلسطينية خاصة ( الأخوة العرب ، المستقبل للأنابيب ، سما للأنظمة الميكانيكية ) .



و تم تسليم الدفعة الأولى من مدخلات المشاريع لستة مستفيدين في منطقة دورا في محافظة الخليل ، حيث شملت المشاريع ماكينات خياطة و تأجير معدات بناء و معدات مخبز معجنات و ادوات مكتبية .



و شكر مدير فرع الخليل في الإغاثة الزراعية السيد محمود الحروب شركات القطاع الخاص على الثقة العالية التي منحوها للإغاثة الزراعية من خلال هذا المشروع الذي يهدف لمساعدة الأسر الفلسطينية الفقيرة من خلال تزويدهم بمدخلات الإنتاج من اجل تعزيز اوضاعهم الاقتصادية و الاجتماعية و ليس من خلال المساعدات الإغاثية لوحدها .



وكانت الإغاثة الزراعية وقعت مذكرة تفاهم مع شركات الأخوة العرب و المستقبل للأنابيب و سما للأنظمة المكيانيكية من أجل البدء بتنفيذ المشروع ، حيث تتولى الإغاثة الزراعية نظرا لخبرتها الطويلة مسألة اختيار المستفيدين و تدريبهم و مساعدتهم على إدارتها فما تتولى الشركات الخاصة تمويل المشاريع للأسر .