وزارة الداخلية تصدر تعليمات مهمة بشأن إجراءات الطوارئ خلال عيد الفطر

أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني بالحكومة الفلسطينية، توضحياً بشأن إجراءات الطوارئ، خلال إجازة عيد الفطر السعيد، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الأربعاء، جاء فيه:



إن وزارة الداخلية، وكل أجهزة وقوى الأمن الفلسطينية، تتقدم من شعبنا الفلسطيني العظيم، بأسمى آيات التهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد، وأنها تتمنى من الله العلي القدير، أن يعيد شهر رمضان المبارك على شعبنا بالخير واليمن والبركة.



إن وزارة الداخلية، وخلال أيام عيد الفطر السعيد، ستعمل جاهدة على توفير الراحة والطمأنينة للمواطنين كافة، وأنها تسعى في تطبيقها للإجراءات والتدابير المقرة من الجهات المختصة؛ إلى حماية المواطنين أنفسهم والحفاظ على الصحة والسلامة العامة، وما إجراءاتها المعلن عنها، إلا من ضمن مساعي الدولة بكافة

أجهزتها ومؤسساتها الرامية لمكافحة فيروس (كورونا)، وإيماناً منها بأن البقاء في المنزل، هو من أنجع الوسائل لمكافحة انتشار هذا الوباء، فإنها اتخذت إجراءات وقائية من شأنها ذلك، لا سيما أثناء فترة عيد الفطر السعيد، وما يتخلله من زيارات واجتماعات وتجمعات، من شأنها أن تساهم في تفشي الوباء، وإحباط كل الوسائل الوقائية، التي أعلنت عنها الدولة.



إن وزارة الداخلية تهيب بالمواطنين الكرام، وبناءً على قرار رئيس الوزراء، وزير الداخلية الدكتور محمد اشتية، رقم (15) لسنة 2020 "طوارئ"، الصادر بتاريخ (16/5/2020)، التقيد والالتزام بما يلي:



1. عدم الحركة والتنقل والانتقال، بأي حال من الأحوال، اعتباراً من الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الجمعة الموافق (22/5/2020)، وحتى الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم الاثنين الموافق (25/5/202)، في جميع المدن والقرى والبلدات والمخيمات، وعليه فإنه:



1. تحظر مغادرة المنازل خلال الفترة المحددة أعلاه لأي سبب من الأسباب.



2. تمنع التجمعات والاجتماعات في الأماكن العامة أو الخاصة.



3. تمنع حركة المركبات، الخاصة والعامة منعاً باتاً.



2. إغلاق جميع المرافق العامة والخاصة والمحال والمجمعات التجارية والصناعية والشركات والمكاتب، ووقف جميع الأنشطة التجارية والصناعية بجميع أنواعها وأعمالها، في جميع الأراضي الفلسطينية، خلال المدة المحددة أعلاه، باستثناء المخابز والصيدليات.



3. تنفيذاً لما ذكر أعلاه، فإنه في الحالات الاستثنائية الآتية، يستوجب اتباع ما يلي:



1. الطواقم الطبية والصحية المساندة: يسمح لها بالذهاب إلى أماكن العمل والعودة للمنازل فقط لغايات الوظيفة بإبراز البطاقة الوظيفية، وعلى مسؤولي المرافق الصحية المشغلة تزويدهم بما يفيد بذلك.



2. الحالات المرضية الدائمة، التي تستوجب زيارات المستشفيات لتلقي العلاجات الدورية: يجب التنسيق المسبق مع الدفاع المدني والشرطة والمستشفى لتنسيق الحركة والتنقل والوصول إلى المستشفى.



3. الحالات المرضية الطارئة: يتم الاتصال بالشرطة والدفاع المدني للحصول على تصريح بالحركة والتنقل للوصول إلى الطبيب أو المستشفى.



4. الوصول إلى المخابز والصيدليات: يكون سيراً على الأقدام ولا تجوز الحركة بالمركبات الخاصة أو العامة.



5. الصحافة ووكالات الأنباء: يسمح بالحركة للصحفيين ومركبات وكالات الأنباء، لغايات العمل فقط، على أن تظهر علامة الصحافة بشكل بارز ومرئي.



وأنه في حال مخالفة أي إجراء أو تدبير، أو خرقه من قبل أي مواطن؛ سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020.

رام الله - دنيا الوطن