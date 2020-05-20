إسرائيل تسمح بإعادة فتح دور العبادة والاستجمام في الشواطئ بشروط

ويشترط ذلك، بتواجد 50 مصليًا كحد أقصى، والحرص على وجود مسافة مترين بين المصلين، وارتداء الكمامات والالتزام بقواعد النظافة الشخصية، بالإضافة إلى تعيين "مسؤول عن موضوع كورونا".



وفي السياق ذاته، أعلن وزير الصحة، عن فتح المطاعم، والبارات، والنوادي الليلية، وبرك السباحة، والفنادق، والدورات اللامنهجية، والحركات الشبابية والمؤسسات التربوية غير الرسمية في 27 أيار/ مايو من الشهر الجاري.



أما فيما يتعلق ببرك السباحة، فأعلنت الوزارة عن فتحها بتاريخ 27 أيار/ مايو من الشهر الجاري أيضًا، مع الحفاظ على 6 أمتار مربعة لكل شخص، يستحم في المياه، و10 أمتار مربعة لضيف يتواجد في المنطقة خارج البركة.

رام الله - دنيا الوطنمع تراجع عدد الوفيات والمصابين بفيروس (كورونا) في إسرائيل، وتباطؤ تفشي الفيروس، تواصل وزارة الصحة بمنح التسهيلات ورفع القيود والعودة تدريجًيا إلى الحياة الطبيعية.وصادقت الحكومة الإسرائيلية، مساء أمس الثلاثاء، على فتح دور العبادة اعتباراً من اليوم الأربعاء، وكذلك على السماح بالاصطياف على شواطئ البحر، مع ضرورة مراعاة تعليمات الوقاية التي أصدرتها وزارة الصحة.وجاء في بيان نقلته (i24NEWS) أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، استكمل مشاورات مع وزير الصحة، يولي إدلشتاين، ووزير الداخلية، أرييه درعي، ورئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، وغيرهم من المسؤولين، وتقرر السماح بفتح دور العبادة اعتباراً من يوم الأربعاء.