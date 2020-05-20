منصور: مجلس الأمن يناقش اليوم قرار القيادة بالانسحاب من الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال

مندوب فلسطين الدائم لدى الامم المتحدة د رياض منصور

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رام الله - دنيا الوطن

قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، الدكتور رياض منصور: إن مجلس الأمن، سيعقد اجتماعه الشهري اليوم، وقد يشهد مداخلة للأمين العام للأمم المتحدة أو ممثله نيكولاي ميلادينوف، بشأن قرار القيادة بالانسحاب من الاتفاقيات الموقعة مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى مواصلة العمل في المحافل الدولية؛ للضغط على تل أبيب وواشنطن، وفي حال أصرت على الضم، فإنه سيصار إلى اتخاذ خطوات أخرى في الامم المتحدة.



وأعرب منصور في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، عن أمله في أن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته في هذا الشأن، وأن يصدر عنه موقف، يُحذر حكومة الاحتلال من عواقب تنفيذ الضم.



وأضاف منصور: إن هناك مشاورات متواصلة في المنظمة الدولية، لرفض قرار الضم الإسرائيلي، موضحاً أن منظمة التعاون الإسلامي على مستوى السفراء، عقدت أمس اجتماعاً، أكدت في ختامه على رفض كل المخططات الإسرائيلية بشأن الضم.



كما أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن استعدادها للتلاحم مع المجموعة العربية، وقيادتها، ولجنة فلسطين في الأمم المتحدة، وحركة عدم الانحياز؛ لتوسيع صفوف القوى التي تبني جبهة عريضة؛ للتصدي لقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية في المحافل الدولية.



وأشار مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، إلى أن نائب رئيس الوزارء، وزير الخارجية الإيرلندي، حضر الاجتماع، وأكد على موقف بلاده، الرافض للضم، وأنها ستلعب دوراً مع الاتحاد الأوروبي؛ للضغط على حكومة الاحتلال؛ لثنيها عن قرار الضم، وتحذيرها من أن القرار سيتبعه عواقب وخيمة، وإجراءات من دول الاتحاد ضد الاحتلال الإسرائيلي.