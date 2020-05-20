عريقات: قرار القيادة دخل حيز التنفيذ بشكل فوري وبمجرد انتهاء خطاب الرئيس



وقال عريقات في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء: إن إسرائيل لم تتنكر فقط للمفهوم الأساسي لاتفاق أوسلو، الذي يقوم على أساس أن هدف عملية السلام، تنفيذ قرارات 242 و 338 ووضع مفاوضات نهائية لقضايا الحدود واللاجئين والقدس والمستوطنات والمياه والأمن، وإنما ألغت الاتفاقية ولم تلتزم بتعهداتها.



وأضاف عريقات، أننا شعب تحت الاحتلال، وشخصيتنا القانونية حددها قرار الجمعية العامة للامم المتحدة عام 2012 كدولة فلسطينية في الأمم المتحدة، مشيراً إلى ما جاء في خطاب سيادة الرئيس، بأن الوضع القائم لا يمكن أن يستمر وأن على إسرائيل تحمل مسؤولياتها كافة، وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة.



وحول الموقف الدولي، قال عريقات: إن لدى القيادة تأييد من غالبية دول العالم، باستثناء الإدارة الأمريكية، مشيراً إلى ما دعا إليه الرئيس عباس بخطابه، بإعادة القطار الذي أخرجته إسرائيل والولايات المتحدة عن السكة، المتمثلة بالقانون والشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 67 والقدس الشرقية، عاصمتها، وحل قضية اللاجئين.



وجدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، دعوة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام، يكون كامل الصلاحيات بتحديد سقف زمني، وتحديد الأهداف بحل قضايا الوضع النهائي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، بعاصمتها القدس الشرقية.

رام الله - دنيا الوطنصرح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، أن قرار القيادة، بأن تكون في حل من التزاماتها مع الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية، دخل حيز التنفيذ بشكل فوري، وبمجرد انتهاء خطاب الرئيس محمود عباس، وإعلانه عن القرار.