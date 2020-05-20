شؤون فلسطينية

الاحتلال يقتحم "الجفتلك" بالأغوار ويُصادر خطوطًا للمياه

الاحتلال يقتحم "الجفتلك" بالأغوار ويُصادر خطوطًا للمياه
رام الله - دنيا الوطن
صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خطوطاً للمياه من خربة علان في قرية الجفتلك في الأغوار الفلسطينية الوسطى.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، يرافقها ما يسمى الإدارة المدنية، دهمت قرية الجفتلك، وصادرت خطوطاً للمياه من منطقة خربة علان.

وأشارت المصادر الحقوقية، إلى أنه رغم الحرّ الشديد، صادرت ما يسمى بالإدارة المدنيّة، خطوط المياه، وفي وقت ما يكون فيه الفلسطيني بأشد الحاجة للمياه للشرب والمزروعات والمواشي.

وخربة علان وقرية الجفتلك، إحدى التجمعات السكانية الفلسطينية في الأغوار الفلسطينية المهددة بالهدم والتهجير، وتتعرض من فترة لأخرى لحملات وانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه، الهادفة لإفراغ المنطقة من المواطنين الفلسطينيين، وتسهيل تمريرها للمستوطنين.

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