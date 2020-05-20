عربي

السعودية تُصدر قراراً مهماً بشأن السجائر الإلكترونية والمعسل

السعودية تُصدر قراراً مهماً بشأن السجائر الإلكترونية والمعسل
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
سمحت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية، ببيع منتجات التبغ المغلفة والمرخصة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، من السجائر الإلكترونية، والمعسل، داخل التموينات والأسواق المركزية.

ويأتي هذا القرار؛ لمنع احتكار بعض المحال التجارية لهذه المنتجات، والحد من الممارسات غير النظامية التي كانت تمارس سابقاً من الغش والتقليد للمعسل وغيره، وفق (روسيا اليوم). 

حيث لوحظ، أن هذه المنتجات تباع في أطراف المدينة بعيداً عن أعين الرقيب، واستغلال الباعة للمناسبات المختلفة لرفع الأسعار وتلاعبهم بالمنتجات، إضافة لبيعها في الخفاء.

وسيكون هذا القرار منظماً لبيع المنتجات ضمن قطاع التجزئة، ويتوافق مع الإجراءات التي تطبقها دول العالم، حيث تباع منتجات التبغ في متاجر التجزئة، وفق اشتراطات نظامية محددة.

فيما تم التشديد على أن هذا الإجراء يجب أن يتم وفق الاشتراطات الفنية الخاصة بالبقالات والتموينات والأسواق المركزية.

ويشمل ذلك، أن تكون هذه المنتجات غير مرئية وموضوعة في أدراج مغلقة، وعدم البيع لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة، وعدم الإعلان والترويج لمنتجات التبغ.

أخبار ذات صلة

مصر تلزم مواطنيها باستخدام الكمامات خلال صعود حافلات النقل العام

مصر تلزم مواطنيها باستخدام الكمامات خلال صعود حافلات النقل العام

الشرطة الإسرائيلية تُطلق النار على أردني بزعم تهريب أسلحة من الأردن لفلسطين

الشرطة الإسرائيلية تُطلق النار على أردني بزعم تهريب أسلحة من الأردن لفلسطين

معهد البحوث الفلكية المصري يُحدد أول أيام عيد الفطر السعيد

معهد البحوث الفلكية المصري يُحدد أول أيام عيد الفطر السعيد

مصر تُسجّل قفزة بعدد المصابين والوفيات بفيروس (كورونا)

مصر تُسجّل قفزة بعدد المصابين والوفيات بفيروس (كورونا)

الأردن: قرار الضم إن نُفذ سيقتل فرص تحقيق السلام الشامل

الأردن: قرار الضم إن نُفذ سيقتل فرص تحقيق السلام الشامل

وزير الصحة الأردني: مصدوم من تسجيل 14 إصابة مرة واحدة في الزرقاء

وزير الصحة الأردني: مصدوم من تسجيل 14 إصابة مرة واحدة في الزرقاء

الصحة الكويتية: تسجيل 1073 اصابة جديدة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

الصحة الكويتية: تسجيل 1073 اصابة جديدة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

مصر تفرض ارتداء الكمامات وغرامات على من يخالف القرار

مصر تفرض ارتداء الكمامات وغرامات على من يخالف القرار

التعليقات

الدنيا حكايات

أسطورة حرب أكتوبر

أسطورة حرب أكتوبر

شؤون فلسطينية

اتحاد المعلمين يؤكد وقوفه خلف الرئيس عباس برفض مصادرة حقوق شعبنا

اتحاد المعلمين يؤكد وقوفه خلف الرئيس عباس برفض مصادرة حقوق شعبنا

الاحتلال يقتحم &#34;الجفتلك&#34; بالأغوار ويُصادر خطوطًا للمياه

الاحتلال يقتحم "الجفتلك" بالأغوار ويُصادر خطوطًا للمياه

الديمقراطية تدعو لترجمة قرارات الاجتماع القيادي في خطوات وإجراءات تنفيذية

الديمقراطية تدعو لترجمة قرارات الاجتماع القيادي في خطوات وإجراءات تنفيذية

عضو ثوري: خيارنا الصمود والنضال والثبات على الموقف الوطني

عضو ثوري: خيارنا الصمود والنضال والثبات على الموقف الوطني

هيئة الأسرى: الاحتلال يرفض طلب الإفراج المبكر عن الأسير المريض إياد جرجاوي

هيئة الأسرى: الاحتلال يرفض طلب الإفراج المبكر عن الأسير المريض إياد جرجاوي

الأوقاف تُعلن بدء صرف مكافأة مالية لعدد 1515 متطوعًا لديها

الأوقاف تُعلن بدء صرف مكافأة مالية لعدد 1515 متطوعًا لديها

إطلاق مشروع الصحافة والأبحاث الصحفية في الجامعات الفلسطينية

إطلاق مشروع الصحافة والأبحاث الصحفية في الجامعات الفلسطينية

إدارة سجون الاحتلال تنقل الأسير المضرب عن الطعام سامي جنازرة لعزل (أيلا)

إدارة سجون الاحتلال تنقل الأسير المضرب عن الطعام سامي جنازرة لعزل (أيلا)

منوعات

هذه الطفلة مع محمود عبد العزيز من أكثر الممثلات شهرة

هذه الطفلة مع محمود عبد العزيز من أكثر الممثلات شهرة

فنانة تعترف: &#34;لا أستطيع الإنجاب&#34; وتتعرض للإساءة

فنانة تعترف: "لا أستطيع الإنجاب" وتتعرض للإساءة

بعد عام على الفشل الكلوي.. خالد سامي يكشف مستجدات حالته الصحية

بعد عام على الفشل الكلوي.. خالد سامي يكشف مستجدات حالته الصحية

بكلمات مؤثرة.. نادين نسيب نجيم تكشف عن أمنيتها قبل الموت

بكلمات مؤثرة.. نادين نسيب نجيم تكشف عن أمنيتها قبل الموت

إعلامي يثير الجدل بتصريحه عن وفاة سعاد حسني: &#34;قتلت بسبب الإدمان&#34;

إعلامي يثير الجدل بتصريحه عن وفاة سعاد حسني: "قتلت بسبب الإدمان"

نائب مصري يتهم مسلسل (البرنس) بالحض على زنى المحارم والقتل

نائب مصري يتهم مسلسل (البرنس) بالحض على زنى المحارم والقتل

شاهد: باسل خياط يقلد ضحكة &#34;الجوكر&#34;

شاهد: باسل خياط يقلد ضحكة "الجوكر"

شاهد: فأر في موقع تصوير (بردانة أنا).. ووسام حنا يبدأ بالصراخ

شاهد: فأر في موقع تصوير (بردانة أنا).. ووسام حنا يبدأ بالصراخ

شاهد: إصابة بطل مسلسل الفتوة بوعكة صحية على الهواء

شاهد: إصابة بطل مسلسل الفتوة بوعكة صحية على الهواء

بعد الخلافات بينهما.. نجل أحمد السقا يهنئ محمد رمضان بنجاح &#34;البرنس&#34;

بعد الخلافات بينهما.. نجل أحمد السقا يهنئ محمد رمضان بنجاح "البرنس"

عربي

معهد البحوث الفلكية المصري يُحدد أول أيام عيد الفطر السعيد

معهد البحوث الفلكية المصري يُحدد أول أيام عيد الفطر السعيد

مصر تُسجّل قفزة بعدد المصابين والوفيات بفيروس (كورونا)

مصر تُسجّل قفزة بعدد المصابين والوفيات بفيروس (كورونا)

الأردن: قرار الضم إن نُفذ سيقتل فرص تحقيق السلام الشامل

الأردن: قرار الضم إن نُفذ سيقتل فرص تحقيق السلام الشامل

وزير الصحة الأردني: مصدوم من تسجيل 14 إصابة مرة واحدة في الزرقاء

وزير الصحة الأردني: مصدوم من تسجيل 14 إصابة مرة واحدة في الزرقاء