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مصر تلزم مواطنيها باستخدام الكمامات خلال صعود حافلات النقل العام

مصر تلزم مواطنيها باستخدام الكمامات خلال صعود حافلات النقل العام
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
كشف رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، اللواء رزق علي، عن إجراءات الهيئة لمنع انتشار فيروس (كورونا)، مؤكداً أنه سيتم منع أي شخص لا يرتدي قناعاً من صعود حافلات الهيئة، حفاظاً على صحة العاملين والركاب من الوباء، وفق (روسيا اليوم). 

وشدد علي تطبيق الغرامة المقررة من الحكومة على غير الملتزمين، وهي أربعة آلاف جنيه، وسيتم التنفيذ بالتعاون مع شرطة النقل والمواصلات.

وقال: إنه تم إجراء عمليات التعقيم بجميع جراجات ومكاتب وحافلات الهيئة، كما سيتم الكشف الحراري على السائقين والمحصلين قبل صعودهم السيارات يومياً من خلال 25 جهاز كاشف حراري، وسيتم توزيع كمامات وقفازات بشكل يومي على جميع السائقين والمحصلين.

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