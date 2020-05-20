دولي

الصين تدعم مراجعة شاملة للمعركة العالمية ضد مرض (كورونا)

رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، إن الصين سترحب بتوقف أستراليا عن تلاعبها السياسي بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) وعودتها إلى التوافق الواسع للمجتمع الدولي .

يُذكر أنه تم تقديم مشروع قانون بشأن مرض (كوفيد-19)، صاغه الاتحاد الأوروبي ودعمته عشرات الدول الأخرى، إلى جمعية الصحة العالمية. وأشارت التقارير إلى أن وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين، وصفت ذلك بأنه دعم دولي لـ"مراجعة مستقلة" بشأن المرض و"فوزا للمجتمع الدولي".

وأوضح تشاو في مؤتمر صحفي أن الصين تدعم مراجعة شاملة للمعركة العالمية ضد المرض عقب السيطرة على الأوضاع بجميع أنحاء العالم.

ولفت تشاو إلى أنه يتعين أن تتم هذه المراجعة بقيادة منظمة الصحة العالمية، ويتعين إجراؤها بطريقة علمية ومحترفة وموضوعية ومحايدة.

وأضاف أن "موقف الصين في هذا الشأن كان واضحا وثابتا طيلة الوقت".

وأوضح المتحدث أن مشروع القرار، والذي هو قيد المناقشة في جمعية الصحة العالمية، يتسق مع الموقف الصيني ويعكس التوافق واسع النطاق للدول الأخرى، لافتا إلى أن الصين شاركت مع الأطراف الأخرى بفاعلية في المفاوضات الخاصة بالقرار وفي دعمه أيضا.

وشدد تشاو على أن مضمون مشروع القرار يختلف تماما عن "المراجعة المستقلة" التي يدعيها الجانب الأسترالي.

وتابع "على سبيل المثال، يقترح مشروع القرار بداية التقييم في الوقت المناسب بدلا مما يسمى بالمراجعة الفورية، ويعيد التأكيد على الدور الرئيسي القيادي لمنظمة الصحة العالمية بدلا من التحول إلى قيادات أخرى، ويدعو إلى استخلاص الخبرات والدروس التي تم تحصيلها خلال الاستجابات الصحية الدولية التي نسقتها منظمة الصحة العالمية بدلا من تحقيق بشأن (مدان مفترض) يستهدف دولة بعينها".

وقال تشاو إنه يتعين على الجانب الأسترالي قراءة النص الأصلي بعناية بدلا من إصدار استنتاجات قائمة على افتراضات.

ولفت تشاو إلى أن نص مشروع القرار يدعو الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية إلى منع التمييز والوصم والتشويه، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المعلومات الخاطئة والكاذبة، وتعزيز التعاون في مجالات تشمل البحث والتطوير في أدوات التشخيص، وطرق التشخيص والعلاج، والأدوية واللقاحات، والفيروسات ذات المنشأ الحيواني، وتقييم عمل منظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة المرض في الوقت المناسب.

وقال "نأمل في أن يتم تبني القرار نتيجة لتوافق الدورة الـ73 لجمعية الصحة العالمية مع التنفيذ الكامل والدقيق له".

أخبار ذات صلة

الرئيس الإيراني حسن روحاني يتعهد بتحرير فلسطين

الرئيس الإيراني حسن روحاني يتعهد بتحرير فلسطين

إثيوبيا تكشف أسباب فشل مفاوضات &#34;سد النهضة&#34;

إثيوبيا تكشف أسباب فشل مفاوضات "سد النهضة"

تقرير مُسرّب يكشف موعد الحصول على عقار لفيروس (كورونا)

تقرير مُسرّب يكشف موعد الحصول على عقار لفيروس (كورونا)

إسرائيل: 279 حالة وفاة بـ (كورونا) و16,659 إصابة

إسرائيل: 279 حالة وفاة بـ (كورونا) و16,659 إصابة

الصحة العالمية: الأيام المقبلة قاتمة لكننا سنتغلب عليها

الصحة العالمية: الأيام المقبلة قاتمة لكننا سنتغلب عليها

324 ألف وفاة بفيروس (كورونا) والإصابات تقترب من خمسة ملايين

324 ألف وفاة بفيروس (كورونا) والإصابات تقترب من خمسة ملايين

25 دولة أوروبية تُطالب إسرائيل بالتخلي عن خطط الضم بالضفة الغربية

25 دولة أوروبية تُطالب إسرائيل بالتخلي عن خطط الضم بالضفة الغربية

جيش الاحتلال يكشف تفاصيل حدث أمني على الحدود اللبنانية

جيش الاحتلال يكشف تفاصيل حدث أمني على الحدود اللبنانية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسطورة حرب أكتوبر

أسطورة حرب أكتوبر

شؤون فلسطينية

اتحاد المعلمين يؤكد وقوفه خلف الرئيس عباس برفض مصادرة حقوق شعبنا

اتحاد المعلمين يؤكد وقوفه خلف الرئيس عباس برفض مصادرة حقوق شعبنا

الاحتلال يقتحم &#34;الجفتلك&#34; بالأغوار ويُصادر خطوطًا للمياه

الاحتلال يقتحم "الجفتلك" بالأغوار ويُصادر خطوطًا للمياه

الديمقراطية تدعو لترجمة قرارات الاجتماع القيادي في خطوات وإجراءات تنفيذية

الديمقراطية تدعو لترجمة قرارات الاجتماع القيادي في خطوات وإجراءات تنفيذية

عضو ثوري: خيارنا الصمود والنضال والثبات على الموقف الوطني

عضو ثوري: خيارنا الصمود والنضال والثبات على الموقف الوطني

هيئة الأسرى: الاحتلال يرفض طلب الإفراج المبكر عن الأسير المريض إياد جرجاوي

هيئة الأسرى: الاحتلال يرفض طلب الإفراج المبكر عن الأسير المريض إياد جرجاوي

الأوقاف تُعلن بدء صرف مكافأة مالية لعدد 1515 متطوعًا لديها

الأوقاف تُعلن بدء صرف مكافأة مالية لعدد 1515 متطوعًا لديها

إطلاق مشروع الصحافة والأبحاث الصحفية في الجامعات الفلسطينية

إطلاق مشروع الصحافة والأبحاث الصحفية في الجامعات الفلسطينية

إدارة سجون الاحتلال تنقل الأسير المضرب عن الطعام سامي جنازرة لعزل (أيلا)

إدارة سجون الاحتلال تنقل الأسير المضرب عن الطعام سامي جنازرة لعزل (أيلا)

منوعات

هذه الطفلة مع محمود عبد العزيز من أكثر الممثلات شهرة

هذه الطفلة مع محمود عبد العزيز من أكثر الممثلات شهرة

فنانة تعترف: &#34;لا أستطيع الإنجاب&#34; وتتعرض للإساءة

فنانة تعترف: "لا أستطيع الإنجاب" وتتعرض للإساءة

بعد عام على الفشل الكلوي.. خالد سامي يكشف مستجدات حالته الصحية

بعد عام على الفشل الكلوي.. خالد سامي يكشف مستجدات حالته الصحية

بكلمات مؤثرة.. نادين نسيب نجيم تكشف عن أمنيتها قبل الموت

بكلمات مؤثرة.. نادين نسيب نجيم تكشف عن أمنيتها قبل الموت

إعلامي يثير الجدل بتصريحه عن وفاة سعاد حسني: &#34;قتلت بسبب الإدمان&#34;

إعلامي يثير الجدل بتصريحه عن وفاة سعاد حسني: "قتلت بسبب الإدمان"

نائب مصري يتهم مسلسل (البرنس) بالحض على زنى المحارم والقتل

نائب مصري يتهم مسلسل (البرنس) بالحض على زنى المحارم والقتل

شاهد: باسل خياط يقلد ضحكة &#34;الجوكر&#34;

شاهد: باسل خياط يقلد ضحكة "الجوكر"

شاهد: فأر في موقع تصوير (بردانة أنا).. ووسام حنا يبدأ بالصراخ

شاهد: فأر في موقع تصوير (بردانة أنا).. ووسام حنا يبدأ بالصراخ

شاهد: إصابة بطل مسلسل الفتوة بوعكة صحية على الهواء

شاهد: إصابة بطل مسلسل الفتوة بوعكة صحية على الهواء

بعد الخلافات بينهما.. نجل أحمد السقا يهنئ محمد رمضان بنجاح &#34;البرنس&#34;

بعد الخلافات بينهما.. نجل أحمد السقا يهنئ محمد رمضان بنجاح "البرنس"

عربي

معهد البحوث الفلكية المصري يُحدد أول أيام عيد الفطر السعيد

معهد البحوث الفلكية المصري يُحدد أول أيام عيد الفطر السعيد

مصر تُسجّل قفزة بعدد المصابين والوفيات بفيروس (كورونا)

مصر تُسجّل قفزة بعدد المصابين والوفيات بفيروس (كورونا)

الأردن: قرار الضم إن نُفذ سيقتل فرص تحقيق السلام الشامل

الأردن: قرار الضم إن نُفذ سيقتل فرص تحقيق السلام الشامل

وزير الصحة الأردني: مصدوم من تسجيل 14 إصابة مرة واحدة في الزرقاء

وزير الصحة الأردني: مصدوم من تسجيل 14 إصابة مرة واحدة في الزرقاء