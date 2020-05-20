عضو ثوري: خيارنا الصمود والنضال والثبات على الموقف الوطني

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رام الله - دنيا الوطن

أكد عضو المجلس الثوري والمتحدث الرسمي باسم حركة (فتح) أسامة القواسمي، أن حركة فتح، تقف موحدة بكل أطرها التنظيمية خلف قرارات القيادة، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، والتي قضت بأن منظمة التحرير، ودولة فلسطين في حل كامل من الاتفاقيات كافة، ومن جميع التزاماتها مع إسرائيل وأميركا.



وقال القواسمي في بيان له وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، اليوم الأربعاء: "إن خيارنا هو الاستمرار في النضال والصمود والثبات على الموقف المنحاز تماماً للشرعية الدولية، وحقنا في أرضنا، ورفض استبدالها بشرعية الغاب، ونظام (الأبرتهايد) العنصري، ومشاريع الضم المطروحة في (صفقة العار) التي أقرتها حكومة العدوان الإسرائيلية، والتي لن تكون صكاً قانونياً في يوم من الأيام".



ودعا إلى إعلاء لغة الوحدة، وإنجازها فوراً على الأرض، لأن فلسطين بحاجة إلى كل أبنائها في خندق الحرية والاستقلال والنضال والصمود.