وزير الاقتصاد الإسرائيلي يُعارض ضم الضفة بشكل أحادي ويؤيد مبدأ حل الدولتين

وزير الإقتصاد الإسرائيلي عمير بيرتس

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رام الله - دنيا الوطن

أعرب رئيس حزب (العمل)، وزير الإقتصاد الإسرائيلي عمير بيرتس، عن معارضته لضم أجزاء من الضفة الغربية، بشكل أحادي.



وأوضح بيرتس في بيان صحفي نقلته (الوكالة الفلسطينية الرسمية)، اليوم الأربعاء، أنه يتعين على إسرائيل الإصغاء لما يجري بالسلطة الفلسطينية، مضيفاً: "أؤيد الحوار مع الجانب الفلسطيني، ومبدأ حل الدولتين" .



وأشار إلى "أنه بالرغم من أنه نجح في تضمين الاتفاق الائتلافي لتشكيل الحكومة آلية من شأنها الحد بشكل كبير من إجراءات الضم، إلا أنه يوجد أغلبية في (كنيست) مع تطبيق السيادة الإسرائيلية في مناطق الضفة الغربية".