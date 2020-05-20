قبيل العيد.. استقرار أسعار الدجاج بقطاع غزة بعد ارتفاعه لعدة أيام

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رام الله - دنيا الوطن

تشهد أسعار الدجاج في قطاع غزة، استقراراً بعد ارتفاع منذ عدة أيام، وذلك قبيل انتهاء شهر رمضان بأيام، حيث جاءت أسعار الدجاج في قطاع غزة، اليوم الأربعاء 20 أيار/ مايو 2020، على النحو التالي.



وبحسب مصادر محلية، فقد بلغ سعر الدجاج وملحقاتها اليوم في أسواق قطاع غزة تراوحت بين 12- 13 شيكلاً فيما وصل كيلو الصدر إلى 25 شيكلاً، بينما كبدة الدجاج 20 شيكلاً، وفخذ الدجاج 14 شيكلاً، وكيلو جناح الدجاج 10 شواكل.



وجاءت أسعار الدجاج وملحقاته في غزة اليوم الأربعاء 20 أيار/مايو 2020 على النحو التالي:



1- كيلو الدجاج حي من 12 إلى 13 شيكلاً.



2- كيلو استيكات 25 شيكلاً.



3- دبوس الدجاج 14 شيكلاً.



4- كيلو فخذ الدجاج 14 شيكلاً.



5- كيلو صدر الدجاج 25 شيكلاً.



6- كيلو كبدة الدجاج 20 شيكلاً.



7- كيلو جناح الدجاج 10 شواكل.



8- كيلو الشيش 26 شيكلاً.



كما جاءت أسعار الحبش في أسواق قطاع غزة على النحو التالي:



الحبش: 12 شيكلاً.



صدر: 18 شيكلاً.



فخد: 14 شيكلاً.



جناح: 8 شواكل.