دولي

إثيوبيا تكشف أسباب فشل مفاوضات "سد النهضة"

إثيوبيا تكشف أسباب فشل مفاوضات "سد النهضة"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قدمت إثيوبيا، مساء أمس الثلاثاء، إحاطة للسفراء المقيمين في أديس أبابا، حول سير أعمال بناء سد النهضة.

وسلط وزير المياه والري والطاقة سيليشي بقيلا، الضوء على المفاوضات، التي جرت بين إثيوبيا والسودان ومصر بشأن عملية بناء سد النهضة، حسب وكالة الأنباء الإثيوبية. 

وشرح الوزير الأثيوبي أسباب "فشل المناقشات التي شاركت فيها الولايات المتحدة، والبنك الدولي، في معالجة الخلاف بين الدول الثلاث"، مؤكداً أن "سد النهضة لن يسبب أي ضرر لدول المصب".

وأبلغ بقيلا، السفراء أن بناء سد النهضة، وصل إلى 73%، ومن المقرر أن تبدأ إثيوبيا في التعبية الأولية لخزان السد في تموز/يوليو المقبل.

وقللت إثيوبيا، يوم الاثنين الماضي، من تأثير الشكوى المصرية الموجهة إلى مجلس الأمن، بشأن مشروع سد النهضة، مؤكدة أنها ليست بحاجة لإخطار مصر والسودان، بملء السد.

وكانت الحكومة السودانية، قد رفضت مؤخراً مقترحاً من أثيوبيا بتوقيع اتفاق ثنائي جزئي للملء الأول لسد النهضة الإثيوبي، مبدية تمسكها بالاتفاق الثلاثي الموقع بين الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة.

فيما أكد وزير الدولة في الخارجية السودانية، عمر قمر الدين، بمقابلة مع وكالة (سبوتنيك)، أن "هناك دائما خطر ولو ضئيل في حصول انهيار بالسد، لأن الإنسان لم يخلق هذا الكون، ولذلك يبقى أي عمل بشري عرضة ولو بنسبة ضئيلة لخطر الانهيار".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمربكية التوصل لاتفاق مبدأي بين كل من مصر والسودان وأثيوبيا لملء خزان سد النهضة على مراحل مع مراعاة تخفيف الأضرار على دول المصب.

ووقعت مصر بالأحرف الأولى على اتفاق سد النهضة، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي، والذي يشمل قواعد ملء وتشغيل السد، وإجراءات لمجابهة حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة، وآلية للتنسيق، وآلية ملزمة لفض النزاعات، وتناول أمان سد النهضة، والانتهاء من الدراسات البيئية.

ورفضت إثيوبيا التوقيع على الاتفاق، ما اعتبرته مصر موقفاً يهدف لإعاقة المفاوضات، لتشهد الفترة الماضية تبادلاً للاتهامات بين مصر وأثيوبيا حول تعطيل مفاوضات السد، الذي بدأت أثيوبيا تشييده في 2011 على النيل الأزرق بهدف توليد الكهرباء.

أخبار ذات صلة

الرئيس الإيراني حسن روحاني يتعهد بتحرير فلسطين

الرئيس الإيراني حسن روحاني يتعهد بتحرير فلسطين

تقرير مُسرّب يكشف موعد الحصول على عقار لفيروس (كورونا)

تقرير مُسرّب يكشف موعد الحصول على عقار لفيروس (كورونا)

إسرائيل: 279 حالة وفاة بـ (كورونا) و16,659 إصابة

إسرائيل: 279 حالة وفاة بـ (كورونا) و16,659 إصابة

الصحة العالمية: الأيام المقبلة قاتمة لكننا سنتغلب عليها

الصحة العالمية: الأيام المقبلة قاتمة لكننا سنتغلب عليها

324 ألف وفاة بفيروس (كورونا) والإصابات تقترب من خمسة ملايين

324 ألف وفاة بفيروس (كورونا) والإصابات تقترب من خمسة ملايين

25 دولة أوروبية تُطالب إسرائيل بالتخلي عن خطط الضم بالضفة الغربية

25 دولة أوروبية تُطالب إسرائيل بالتخلي عن خطط الضم بالضفة الغربية

جيش الاحتلال يكشف تفاصيل حدث أمني على الحدود اللبنانية

جيش الاحتلال يكشف تفاصيل حدث أمني على الحدود اللبنانية

النيابة الإسرائيلية ترفض طلباً لنتنياهو بشأن إجراءات محاكمته

النيابة الإسرائيلية ترفض طلباً لنتنياهو بشأن إجراءات محاكمته

التعليقات

الدنيا حكايات

أسطورة حرب أكتوبر

أسطورة حرب أكتوبر

شؤون فلسطينية

اتحاد المعلمين يؤكد وقوفه خلف الرئيس عباس برفض مصادرة حقوق شعبنا

اتحاد المعلمين يؤكد وقوفه خلف الرئيس عباس برفض مصادرة حقوق شعبنا

الاحتلال يقتحم &#34;الجفتلك&#34; بالأغوار ويُصادر خطوطًا للمياه

الاحتلال يقتحم "الجفتلك" بالأغوار ويُصادر خطوطًا للمياه

الديمقراطية تدعو لترجمة قرارات الاجتماع القيادي في خطوات وإجراءات تنفيذية

الديمقراطية تدعو لترجمة قرارات الاجتماع القيادي في خطوات وإجراءات تنفيذية

عضو ثوري: خيارنا الصمود والنضال والثبات على الموقف الوطني

عضو ثوري: خيارنا الصمود والنضال والثبات على الموقف الوطني

هيئة الأسرى: الاحتلال يرفض طلب الإفراج المبكر عن الأسير المريض إياد جرجاوي

هيئة الأسرى: الاحتلال يرفض طلب الإفراج المبكر عن الأسير المريض إياد جرجاوي

الأوقاف تُعلن بدء صرف مكافأة مالية لعدد 1515 متطوعًا لديها

الأوقاف تُعلن بدء صرف مكافأة مالية لعدد 1515 متطوعًا لديها

إطلاق مشروع الصحافة والأبحاث الصحفية في الجامعات الفلسطينية

إطلاق مشروع الصحافة والأبحاث الصحفية في الجامعات الفلسطينية

إدارة سجون الاحتلال تنقل الأسير المضرب عن الطعام سامي جنازرة لعزل (أيلا)

إدارة سجون الاحتلال تنقل الأسير المضرب عن الطعام سامي جنازرة لعزل (أيلا)

منوعات

هذه الطفلة مع محمود عبد العزيز من أكثر الممثلات شهرة

هذه الطفلة مع محمود عبد العزيز من أكثر الممثلات شهرة

فنانة تعترف: &#34;لا أستطيع الإنجاب&#34; وتتعرض للإساءة

فنانة تعترف: "لا أستطيع الإنجاب" وتتعرض للإساءة

بعد عام على الفشل الكلوي.. خالد سامي يكشف مستجدات حالته الصحية

بعد عام على الفشل الكلوي.. خالد سامي يكشف مستجدات حالته الصحية

بكلمات مؤثرة.. نادين نسيب نجيم تكشف عن أمنيتها قبل الموت

بكلمات مؤثرة.. نادين نسيب نجيم تكشف عن أمنيتها قبل الموت

إعلامي يثير الجدل بتصريحه عن وفاة سعاد حسني: &#34;قتلت بسبب الإدمان&#34;

إعلامي يثير الجدل بتصريحه عن وفاة سعاد حسني: "قتلت بسبب الإدمان"

نائب مصري يتهم مسلسل (البرنس) بالحض على زنى المحارم والقتل

نائب مصري يتهم مسلسل (البرنس) بالحض على زنى المحارم والقتل

شاهد: باسل خياط يقلد ضحكة &#34;الجوكر&#34;

شاهد: باسل خياط يقلد ضحكة "الجوكر"

شاهد: فأر في موقع تصوير (بردانة أنا).. ووسام حنا يبدأ بالصراخ

شاهد: فأر في موقع تصوير (بردانة أنا).. ووسام حنا يبدأ بالصراخ

شاهد: إصابة بطل مسلسل الفتوة بوعكة صحية على الهواء

شاهد: إصابة بطل مسلسل الفتوة بوعكة صحية على الهواء

بعد الخلافات بينهما.. نجل أحمد السقا يهنئ محمد رمضان بنجاح &#34;البرنس&#34;

بعد الخلافات بينهما.. نجل أحمد السقا يهنئ محمد رمضان بنجاح "البرنس"

عربي

معهد البحوث الفلكية المصري يُحدد أول أيام عيد الفطر السعيد

معهد البحوث الفلكية المصري يُحدد أول أيام عيد الفطر السعيد

مصر تُسجّل قفزة بعدد المصابين والوفيات بفيروس (كورونا)

مصر تُسجّل قفزة بعدد المصابين والوفيات بفيروس (كورونا)

الأردن: قرار الضم إن نُفذ سيقتل فرص تحقيق السلام الشامل

الأردن: قرار الضم إن نُفذ سيقتل فرص تحقيق السلام الشامل

وزير الصحة الأردني: مصدوم من تسجيل 14 إصابة مرة واحدة في الزرقاء

وزير الصحة الأردني: مصدوم من تسجيل 14 إصابة مرة واحدة في الزرقاء