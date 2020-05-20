الاحتلال يستولي على "كرفان" في فروش بيت دجن شرق نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على كرفان في قرية فروش بيت دجن شرق نابلس.



وأفاد شهود عيان، بأن عدداً من المركبات العسكرية الإسرائيلية، اقتحمت القرية صباح اليوم، واستولت على "كرفان" يعود للمواطن محمد حامد، دون وجود إخطار مسبق.