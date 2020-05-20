تقرير مُسرّب يكشف موعد الحصول على عقار لفيروس (كورونا)

كشف تقرير مسرب من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن هناك احتمال استمرار التعامل مع الجائحة من قبل الجيش الأمريكي حتى عام 2021.



وقالت وكالة (سبوتنك)، إن موقع (Task & Purpose) حصل على المذكرة، حيث حذر البنتاغون من "احتمال حقيقي" بألا يتوفر لقاح لـ (كوفيد- 19) حتى "صيف 2021 على أقل تقدير".



وقال التقرير: "أمامنا طريق طويل، مع احتمال حقيقي لعودة (كوفيد- 19)؛ لذلك، يتوجب علينا الآن أن نعيد تركيز اهتمامنا على استئناف المهام الحاسمة، وزيادة مستويات الجهد، واتخاذ الاستعدادات اللازمة في حالة عودة ظهور (كوفيد- 19) بشكل كبير في وقت لاحق من هذا العام" وعلقت متحدثة باسم البنتاغون، إن "الوثيقة عفا عليها الزمن، ورفضت تقديم تفاصيل أكثر".



وقال مسؤول في البنتاغون، بشرط عدم الكشف عن هويته، إن "الوثيقة لم يتم نشرها رسميًا، ويمكن أن تشهد تغييرات منذ تعميمها على القوات العسكرية في بداية أيار/ مايو".



ووفقاً للتقرير المسرب "تشير جميع المؤشرات إلى أننا سنعمل في بيئة (كوفيد- 19) المستمرة عالمياً في الأشهر المقبلة"، و"سيستمر هذا على الأرجح، حتى تكون هناك مناعة واسعة النطاق وبعض المناعة المكتسبة بعد الشفاء من الفيروس".





وأوصت الوثيقة بزيادة الاختبارات، وكذلك توثيق "تتبع ورصد نتائج علاج المصابين بـ (كوفيد- 19)".



وفي وقت سابق، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تعاطيه "هيدروكسي كلوروكين"، وهو دواء للملاريا، رغم التحذيرات الطبية، بشأن استخدامه كدواء وقائي ضد فيروس (كورونا) المستجد المسبب لمرض (كوفيد- 19).

رام الله - دنيا الوطن